Elecciones Municipales Alcantarilla: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. JOSÉ ÁNGEL DURÁN CEREZO.
2. JUANA MARÍA LORENZO SÁEZ.
3. JOSÉ LUIS DÍAZ MARTÍNEZ-FALERO.
4. VERÓNICA YAZMÍN GUERRA MONTENEGRO.
5. LAURA SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
6. JUAN LUIS PALOP LÓPEZ.
7. SUSANA FERNÁNDEZ CUADROS.
8. JOAQUÍN FRANCISCO ATENZA JUÁREZ.
9. BEATRIZ ALONSO REYES.
10. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ PARDO.
11. ROSA MARÍA ESCARABAJAL JIMÉNEZ.
12. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ COSTA.
13. SACRAMENTOS LÓPEZ CORONA.
14. ÁNGEL LUIS RUIZ FERRER.
15. MARTA SORIANO VIDAL.
16. ANTONIO SILVENTE GÓMEZ.
17. BELÉN BARQUEROS LÓPEZ.
18. PEDRO GONZÁLEZ MORA.
19. MARÍA MERCEDES OLIVARES VIDAL.
20. JOSÉ ROMERO ANDREU.
21. MANUEL AVILÉS MADRID.
Suplentes:
1. ROSA VICTORIA SÁNCHEZ GARCÍA.
2. FRANCISCO BARQUEROS NAVARRO.
3. JESÚS MARÍA SÁNCHEZ CÁNOVAS.
1. ARCADIO ANDRÉS MARTÍNEZ CORRALES.
2. MARÍA LÓPEZ GARCÍA.
3. JOSÉ GONZÁLEZ ROMERO.
4. ANA MARTÍNEZ BERNAL.
5. JUAN MANUEL LILLO MICOL.
6. MARÍA ISABEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
7. ANDRÉS GONZÁLVEZ MARTÍNEZ.
8. MARÍA AURORA FERRER GONZÁLEZ.
9. ÁNGEL FERNÁNDEZ RUIPÉREZ.
10. FRANCISCA SOTO CAMPILLO.
11. JOSÉ ANTONIO ENRIQUE JIMÉNEZ.
12. ROSARIO FACUNDA NAVARRO POVEDA.
13. ANTONIO MANUEL BRAO SABIO.
14. JUANA MARÍA CORRALES MIRA.
15. FRANCISCO JESÚS PÉREZ GIL.
16. MARÍA SOLEDAD MARTÍN SERRANO MATA.
17. WILMER FERNANDO SAAVEDRA CASTRO.
18. MARÍA ASUNCIÓN LORENTE LORENTE.
19. FRANCISCO JOSÉ PIZARRO GARCÍA.
20. ENCARNACIÓN SALINAS PÉREZ.
21. ANTONIO MORALES COSTA.
Suplentes:
1. MERCEDES LÓPEZ RODRÍGUEZ.
2. ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ.
3. ANA MARÍA ROMERO VÁZQUEZ.
1. FRANCISCO SAAVEDRA GARCÍA.
2. JUANA MARÍA HIDALGO CÉSPEDES.
3. SERGIO PÉREZ LAJARÍN.
4. CAROLINA SALINAS RUIZ.
5. MIGUEL PEÑALVER HERNÁNDEZ.
6. MARÍA DEL CARMEN ADÁN MARÍN.
7. MARIANO MANZANARES ORTIZ.
8. MARÍA DOLORES TOMÁS HEREDIA.
9. ÁNGEL ALCÁZAR MUÑOZ.
10. MARÍA CARMEN TRISTANTE LOZANO.
11. ANDRÉS FRANCÉS TERUEL.
12. SOFÍA BALSALOBRE NAVARRO.
13. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
14. MARÍA DESAMPARADOS NARVÁEZ MANZANARES.
15. FRANCISCO JAVIER CASCALES LEAL.
16. JUANA MARÍA MARTÍNEZ FÉREZ.
17. ANTONIO JAVIER GUIRAO SILVENTE.
18. MARÍA TERESA LEÓN BO.
19. JUAN LUIS SERRADILLA AMARILLA.
20. CARMEN MENGUAL GARCÍA.
21. FERNANDO NAVARRO NICOLÁS.
Sin suplentes.
1. JOSÉ ANDRÉS ÁLVAREZ GARCÍA.
2. YOLANDA GARCÍA SÁNCHEZ.
3. MARÍA DOLORES JIMÉNEZ PÉREZ.
4. JOSÉ MANUEL LÓPEZ MARTÍNEZ.
5. ALEJANDRO DÍAZ GARCÍA-LONGORIA.
6. MARÍA EULALIA CÁNOVAS PROVENCIO.
7. DIEGO ROSIQUE PÉREZ.
8. FRANCISCO MIGUEL PUJANTE HERNÁNDEZ.
9. MARÍA SOLEDAD ROMERO RUIZ.
10. MARÍA ÁNGELES MANZANARES ORTIZ.
11. FRANCISCA MARÍA SÁNCHEZ ARTERO.
12. MATÍAS BUENDÍA MARTÍNEZ.
13. CÉSAR PÉREZ PARRA.
14. LUIS MIGUEL AGUILAR CASADO.
15. MARÍA ÁNGELES FRUCTUOSO GÓMEZ.
16. ELISA MARÍA SERNA PUCHE.
17. PEDRO DE SAN PEDRO GARCÍA.
18. MARÍA ESTHER COSTA GARCÍA.
19. LUISA MARÍA FRANCO SÁNCHEZ.
20. FERNANDO NAVARRO ALCARAZ.
21. SILVIA CÁNOVAS SUÁREZ.
Suplentes:
1. FRANCISCA ILLÁN RUBIO.
1. FRANCISCO CASTILLO LÓPEZ.
2. JESÚS ALMAGRO MARTÍNEZ.
3. THAIS DEL CASTILLO PÉREZ.
4. MARÍA DEL CARMEN AZNAR MARTÍNEZ.
5. FANI TARCILA RIVERA ARÉVALO.
6. LORENZO GARCÍA BALLESTER.
7. JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ MOYA.
8. JUAN MARTÍNEZ LÓPEZ (Independiente).
9. EVA CASTILLO GARCÍA.
10. ÁNGELES LORENTE ESCOLAR.
11. JOSÉ CARLOS MORENO ROCA.
12. SONIA DEL CASTILLO PÉREZ.
13. SALVADOR CÁNOVAS SOLER (Independiente).
14. FRANCISCA JOVER NICOLÁS.
15. MIGUEL ÁNGEL CASTILLO LÓPEZ (Independiente).
16. MARÍA TERESA MARCOS NICOLÁS.
17. JESÚS CASTILLO GARCÍA
18. PILAR BERNAL INIESTA.
19. FULGENCIO LORENTE MORENO.
20. ANTOLINA PATROCINIO GONZÁLEZ MICOL (Independiente).
21. JESÚS CASTILLO LÓPEZ.
Suplentes:
1. KATHERINE HOYOS BORESOPP.
2. FULGENCIO LORENTE BERNAL.
3. JUANA GÓMEZ ORTIZ (Independiente).
1. JOAQUÍN RICARDO BUENDÍA GÓMEZ.
2. FRANCISCA TEROL CANO.
3. LUIS SALINAS ANDREU.
4. JUAN ANTONIO MATA TAMBOLEO.
5. MARÍA DOLORES ALEGRÍA LÓPEZ.
6. ANTONIO MARTÍNEZ GRIÑÁN.
7. LUZ MARINA LORENZO GEA.
8. RAQUEL DE LA PAZ ORTIZ.
9. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ OLMEDO.
10. MARÍA IGNACIA DOMINGO LÓPEZ.
11. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ DEL BAÑO.
12. LAURA ESTHER SANDOVAL OTALORA.
13. JOSÉ LUIS BERNAL SÁNCHEZ.
14. CARMEN MARÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ.
15. NOELIA MARTÍN LÓPEZ.
16. DIEGO GUZMÁN BELTRÁN.
17. MATEO MATEOS HERNÁNDEZ.
18. MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ PEÑARANDA.
19. PEDRO PELLICER PÉREZ.
20. MERCEDES MARTÍNEZ CARPENA.
21. PEDRO JOSÉ BLAYA JIMÉNEZ.
Suplentes:
1. MARÍA GINESA NICOLÁS BERNAL.
2. JUAN FERNÁNDEZ AULLO.
3. DOMINGO LORENTE COBARRO.
1. ANTONIO GARCÍA GARCÍA.
2. MANUEL RIQUELME TOLEDO.
3. MARIO PELLICER PÉREZ.
4. MARÍA JOSÉ GÁLVEZ GAMBÍN.
5. MARÍA ASUNCIÓN RIQUELME TOLEDO.
6. JORGE CONCA LOSANA.
7. MARÍA JOSÉ PEDREÑO PÉREZ.
8. SALVADOR OLIVA BERNAL.
9. PATRICIA REY JARA.
10. JOSEFA PÉREZ RELINQUE.
11. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ NEIRA.
12. LUISA LÓPEZ CAMPILLO.
13. JOSÉ MARÍA PÉREZ GÓMEZ.
14. CARMEN ALICIA SÁNCHEZ PAGÁN.
15. JESÚS GARCÍA GARCÍA.
16. IRENE MARÍA TOMÁS RUBIO.
17. KEVIN SÁNCHEZ GARCÍA.
18. CLARA ZAPATA VALCÁRCEL.
19. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA.
20. BEATRIZ DA VILA DE JESÚS.
21. MARÍA DOLORES ARNALDOS VICENTE.
Suplentes:
2. INMACULADA SOLANO SÁNCHEZ.
3. MARIANO PELLICER FLORES.
1. JESÚS FERNANDO MAQUILÓN JULIA.
2. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ VICENTE.
3. JOSEFA MARÍA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.
4. JUAN ÁNGEL SÁNCHEZ LÓPEZ.
5. MARÍA FUENSANTA PENCHE LÓPEZ.
6. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.
7. FRANCISCO JAVIER ABELLÁN AGUILAR.
8. FRANCISCO CUBEROS GARCÍA.
9. LETICIA YÁÑEZ PÉREZ.
10. NURIA FERRER HERNÁNDEZ.
11. MIGUEL BARRO RIZO.
12. JUAN ANTONIO RINCÓN MARTÍNEZ.
13. JOSEFA HERNÁNDEZ GARCÍA.
14. PEDRO JESÚS FERNÁNDEZ VICENTE.
15. FUENSANTA GUERRERO BELMONTE.
16. ANTONIO MESEGUER OLTRA.
17. GERMÁN EULOGIO CAPARRÓS.
18. MARÍA LUZ MARCOS LOZA.
19. REMEDIOS RIQUELME FENOLL.
20. JESÚS PABLO SALMERÓN FERNÁNDEZ.
21. MARGARITA GARCÍA ROSUA.
Sin suplentes.
1. AURORA ORTEGA NAVARRO.
2. RAQUEL MARTÍNEZ GARAY.
3. PEDRO ÁNGEL CANO CHUMILLAS.
4. DIEGO PEÑAS GÓMEZ.
5. ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA.
6. ANTONIO JOSÉ LÓPEZ LISÓN.
7. MARÍA DOLORES ORS MENA.
8. CARMEN CABALLERO REQUENA.
9. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RABADÁN.
10. JUAN BONIFACIO LÓPEZ CASCALES.
11. MIGUEL BUENDÍA MARTÍNEZ.
12. MARÍA BELÉN NAVARRO MENGUAL.
13. CARMEN ORTEGA NAVARRO.
14. JOAQUÍN SÁNCHEZ ALMELA.
15. NICOLÁS ABATE MARTÍNEZ.
16. JOSÉ BUENDÍA MARTÍNEZ.
17. LUCÍA FERNÁNDEZ YÁÑEZ.
18. DAMIÁN MATEO JIMÉNEZ CONTRERAS.
19. TRINIDAD FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
20. FRANCISCO NAVARRO SORIANO.
21. JOSEFA GÓMEZ SEMITIEL.
Suplentes:
1. PEDRO MORENO COBOS.
1. MAGDALENA GARCÍA BELMONTE.
2. FRANCISCO JIMÉNEZ ASENSIO.
3. ISRAEL HIDALGO LÓPEZ.
4. ÁNGELES LÓPEZ MERCADER.
5. TATIANA ROMÁN GARCÍA.
6. ALFONSO FERRER CARRILLO.
7. NURIA SERRANO ALCARAZ.
8. ALEJANDRO ENRIQUE CASTILLO PAYA.
9. VICTORIA LÓPEZ MALLORQUÍN.
10. MANUEL ABENZA BELTRÁN.
11. SONIA MARTÍNEZ MORENO.
12. JOSÉ MANUEL ROMERO TURPÍN.
13. CRISTINA RAMOS IBÁÑEZ.
14. JOSÉ MIGUEL MONTESINOS LÓPEZ.
15. SUSANA MARÍA PASTOR GARCÍA.
16. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
17. JOSÉ MIGUEL MONEDERO GÓMEZ.
18. ALMUDENA CASTILLO GONZÁLEZ.
19. PEDRO BELCHI HERNÁNDEZ.
20. SUSANA MUÑOZ HERNÁNDEZ.
21. CARMEN DE LOS REYES ZAPATA BAGO.
Suplentes:
1. MARIA JOSÉ HIDALGO PALOMARES.