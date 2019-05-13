Elecciones Municipales Albudeite: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. JOSÉ LUIS ZAPATA CERÓN (Independiente).
2. ISABEL DOLORES PEÑALVER NEUHAUSER.
3. FRANCISCO GARCÍA CABAS (Independiente).
4. ÁNGEL GARCÍA LISÓN.
5. LORENA NAVARRO RODRÍGUEZ (Independiente).
6. DIEGO PÉREZ RODRÍGUEZ (Independiente).
7. FRANCISCO CIFUENTES GARCÍA (Independiente).
8. MARÍA FERNÁNDEZ ZAPATA (Independiente).
9. JUANA PEÑALVER VICENTE (Independiente).
Suplentes:
1. AGUSTÍN FLOMESTA ALMAGRO.
1. JOSÉ LUIS CASALES BAYONA.
2. RUBÉN PEÑALVER MARTÍNEZ.
3. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ.
4. LUCÍA GARCÍA GARCÍA.
5. MARÍA PEÑALVER GUZMÁN.
6. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA.
7. ONOFRE EGEA EGEA.
8. RAQUEL FÉREZ PALAZÓN.
9. MÍRIAM MARTÍNEZ CASALES.
Suplentes:
1. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
2. ISMAEL PEÑALVER MARTÍNEZ.
3. FRANCISCO JOSÉ VICENTE CASALES.
1. JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ.
2. DIEGO FÉREZ PEÑALVER.
3. JOSÉ CASALES GONZÁLEZ.
4. SILVIA CORTÉS SÁNCHEZ.
5. ALFONSO VICENTE VICENTE.
6. FRANCISCA PEÑALVER LISÓN.
7. JESÚS SARABIA PIÑERO.
8. JENNIFER SARABIA LISÓN.
9. JOSÉ PEÑALVER PEÑALVER.
Suplentes:
1. JULIA LEONDINA CHIRIAPA MUQUIMBIO.