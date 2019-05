El candidato del PSOE en Alcantarilla entrega una carta a Sánchez con sus demandas ferroviarias 01:23 Imagen del encuentro entre Saavedra y Sánchez. / PSOE Francisco Saavedra alerta personalmente al jefe del Ejecutivo central de que el trazado previsto para el Corredor Mediterráneo dejará aislado al Barrio de Las Tejeras LA VERDAD Murcia Domingo, 19 mayo 2019, 17:47

El candidato socialista a la alcaldía de Alcantarilla, Francisco Saavedra, entregó este sábado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, una carta en la que le pide que solucione los problemas que causa el ferrocarril en dos puntos del término municipal de Alcantarilla en la zona de Entrevías y en el Barrio de Las Tejeras. Saavedra pudo dar en mano la misiva a Sánchez gracias a la audiencia privada que le organizaron el candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Diego Conesa, y el regidor de Calasparra, José Vélez, veinte minutos antes del mitin que ofreció este sábado el jefe del Ejecutivo central en la plaza de toros calasparreña.

Durante el encuentro, el candidato a la alcaldía explicó al presidente del Gobierno que el pasado 10 de mayo se entrevistó, en Madrid, con el diputado Pedro Saura y con técnicos del Ministerio de Fomento para plantearles dos cuestiones. La primera, agilizar los plazos de licitación de la variante de Alcantarilla y Javalí Nuevo para iniciar durante la próxima legislatura los trabajos que permitirán sacar la línea de ferrocarril de Chinchilla-Cartagena de la zona de Entrevías y acabar con la división del centro urbano. La segunda cuestión, se centró en lograr que Fomento revise el proyecto de llegada del AVE y el Corredor Mediterráneo al Barrio de Las Tejeras, rebajando al máximo la altura del cajón de hormigón que hay previsto, con el objetivo de evitar que la barriada quede aislada del entramado urbano.

«Señor Sánchez le quería hacer entrega de un documento para que conozca el problema histórico de Alcantarilla que espero que durante el próximo mandato se resuelva», apuntó Francisco Saavedra al presidente del Gobierno mientras le entregaba la carta con las demandas ferroviarias de la localidad. En la misiva, el candidato expone a Pedro Sánchez que «esta ciudad de casi 42.000 habitantes suma más de cuatro décadas dividida por el ferrocarril habiéndose registrado varios accidentes mortales. Ya había varios proyectos para eliminar el tren del centro de la ciudad, pero por la desidia de los gobiernos del Partido Popular han ido prescribiendo los informes medioambientales y al día de la fecha la situación no está resuelta».

Y prosigue alertando del impacto negativo que tendrá para los 1.770 residentes en el Barrio de Las Tejeras el proyecto actual del Corredor Mediterráneo y la Alta Velocidad: «El trazado del Corredor Mediterráneo que pasa por esta localidad creíamos que iba a solucionar el problema, pero no lo hace totalmente. El problema lo traslada a otra parte de la localidad, al Barrio de Las Tejeras, volviendo a estar la ciudad dividida». El candidato socialista pide al jefe del Ejecutivo central que interceda para que el Ministerio y Adif revisen la llegada del AVE y el Corredor a Las Tejeras.

«Como no está ejecutado todavía el proyecto, entiendo que estamos a tiempo de solucionarlo, adoptando las medidas oportunas por parte de ADIF para soterrar unos 500 metros que evitarían dejar aislada del casco urbano a toda una barriada. No ha sido el Gobierno del PSOE el que ha hecho tal dislate de proyecto, máxime cuando ha habido 24 años de gobierno popular para haber hecho un buen trazado, pero la realidad es que, si eso se hace con un gobierno del PSOE en esta localidad y un gobierno nacional también del PSOE, quedamos deslegitimados por no escuchar las justas reivindicaciones de un pueblo, que desde la distancia no se han sabido comprender», reflexiona en la carta el socialista Francisco Saavedra.

Por ello, en la misiva advierte al Gobierno de España que en caso de ser elegido alcalde, si no se revisa el proyecto del AVE para Alcantarilla, apoyará todas las acciones que emprendan la Plataforma El Tren Fuera de Alcantarilla y la Asociación de Vecinos de Las Tejeras. «Si ganamos las elecciones no me quedaría más remedio que defender lo que entiendo que es de justicia para este pueblo que no es otra cosa que hacer las cosas bien hechas y que las infraestructuras en vez de perjudicar a los vecinos y vecinas, sirvan para hacerles la vida más fácil».

Durante la breve audiencia que mantuvo Saavedra con Sánchez en la plaza de toros de Calasparra, el presidente del Gobierno aconsejó al candidato a la alcaldía alcantarillera que se estrena en la política municipal a los 65 años, que «defienda los intereses de sus vecinos y lo hará muy bien».

Invitación a las Fiestas de Mayo

El encuentro, al que también asistió el exalcalde de Alcantarilla, Pedro Manuel Toledo, finalizó con una foto de familia y la entrega de un programa de las Fiestas de Mayo al jefe del Ejecutivo central para invitarle a que asista en 2019 al colorido desfile de carrozas que organiza la Federación de Peñas Festeras, con el objetivo de que en La Moncloa se conozca la importancia que tienen los festejos en la Región para los que el PSOE de Alcantarilla desea que sean declarados de interés turístico nacional. «Espero que el año que viene, usted pueda acudir a las Fiestas de Mayo invitado por mí, como alcalde, y por Diego Conesa, como presidente de la Comunidad Autónoma», indicó Francisco Saavedra a Pedro Sánchez.