El candidato de Cs en Alcantarilla sigue en la lista al no haber ratificado aún su renuncia JAVIER PÉREZ PARRA Domingo, 26 mayo 2019, 10:34

El cabeza de lista de Ciudadanos al Ayuntamiento de Alcantarilla, José Andrés Álvarez, no ha ratificado de momento ante la Junta Electoral su renuncia a formar parte de la candidatura naranja pese a que el pasado martes anunció públicamente su intención de dar un paso atrás. Cs informó de la dimisión después de que 'La Verdad' revelase que una empresa constructora le pagó a Álvarez varios recibos del IBI.

El representante de Ciudadanos ante la Junta Electoral de zona de Murcia presentó un documento con la renuncia de Álvarez el jueves 23. Sin embargo, este órgano ha advertido de que es necesario que dicha renuncia sea ratificada por el propio candidato en persona, para cumplir así con todas las garantías propias del proceso.

Al cierre de esta edición, ese trámite seguía sin cumplirse. Fuentes de Ciudadanos aseguran que Álvarez acudió ayer por la tarde a la Junta Electoral, «pero no se encontraba activa». Sin embargo, ese obstáculo no existía ni el jueves ni el viernes, cuando el candidato no apareció por la sede de la Junta. Fuentes del PP y del PSOE coinciden en que un funcionario trató de localizarlo ayer por la mañana, sin éxito, para resolver la situación.

En todo caso, en Ciudadanos subrayan que todavía hay tiempo para la renuncia y señalan que ese paso podría darse esta misma mañana, incluso antes de la apertura de las urnas. Si no fuese así, Álvarez pasaría a ser candidato electo una vez terminen las votaciones, a expensas de la decisión final de la Junta Electoral. Se da la circunstancia de que el todavía candidato es hermano de Francisco Álvarez, miembro de la dirección regional de Ciudadanos.

En la jornada de reflexión, el PP publicó ayer un 'tuit' en el que acusó al «partido de Albert Rivera y de su candidata Isabel Franco» de haber «mentido al millón y medio de murcianos» por anunciar la dimisión de su candidato en Alcantarilla pese a que, por ahora, esta renuncia no se ha consumado.