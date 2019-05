La candidata de Vox en Cartagena se va porque «parte del partido no me quería» EDUARDO RIBELLES Jueves, 30 mayo 2019, 07:54

La excandidata a la alcaldía de Cartagena por Vox, María José López Suanzes, atribuyó ayer su renuncia al acta de concejal electa en las elecciones municipales del pasado domingo al rechazo a su liderazgo por parte de un sector local del partido. «No me querían», indicó en declaraciones a 'La Verdad'.

López Suanzes comunicó anteayer a la dirección provincial que no pensaba seguir. Vox se lo hizo saber ayer a la Junta Electoral de Zona, pese a que tiene que ser ella la que lo haga en persona. Así, el número 2, Gonzalo Abad, liderará el grupo municipal, con los dos concejales en las urnas, y María José García será la segunda edil.

«Acepté porque me llamaron de la dirección provincial para encabezar la candidatura, y porque creo en este proyecto», explicó ayer López Suanzes. Sin embargo, a raíz de su llegada, hubo militantes que, según indicó, reaccionaron mal y se sintieron desplazados. Las discrepancias, que ya habían saltado a los grupos de Vox en las redes sociales, se acentuaron después de la entrevista que López Suanzes concedió a 'La Verdad'. Fuentes del partido indicaron que en determinados sectores no sentó nada bien la oposición de la candidata a la provincia. Pero lo más virulento fueron las críticas sobre la designación directa de Suanzes. Ella indicó en la entrevista que no estaba dispuesta a apoyar la elección 'a dedo' de altos funcionarios como el interventor municipal. Sus detractores dentro del partido le reprocharon que dijera eso tras haber sido elegida de forma discrecional por la dirección provincial de Vox para encabezar la candidatura. López Suanzes aseguró que seguirá siendo militante de base del partido, sin responsabilidad alguna.