LA CAMPAÑA DE LOS 'GATOS MUERTOS'

Cuando un candidato empieza a pasar apuros argumentales en un debate, o muestra una preocupante debilidad a lo largo de una campaña electoral, un salvavidas recurrente suele consistir en lanzar a la opinión pública un asunto o comentario impactante para desviar el foco de atención, haciendo que la gente ya no hable de otra cosa. El asesor político australiano Lyndon Crosby, que trabajó para los 'tories' en el Reino Unido, es un especialista en esta estrategia que los británicos llaman 'lanzar un gato muerto sobre la mesa'. En la campaña de las elecciones autonómicas y municipales ha habido demasiados 'gatos muertos' que unos y otros pusieron sobre el tapete para apartar las miradas cuando la cosa se les ponía fea. Quizá por lo ajustado que se presume el resultado, los hubo de todos los colores. A primera vista, algunos de esos 'gatos muertos' tenían muy mal aspecto, aunque luego resultaron ser puro humo. Otros, por el contrario, venían con un negrísimo fundamento. Desde el punto de vista político no fue una campaña electoral especialmente brillante. Tanto 'gato' suelto quitó foco a lo relevante, que se fue desdibujando. Se habló mucho de pactos, pero poco de universidad, I+D+i, cultura, empleo (salvo para prometer decenas de miles de trabajos que nadie explicó cómo se conseguirán)... Como era de temer, el debate económico se limitó a los impuestos y no hubo recetas realistas sobre cómo reformular nuestro modelo productivo. Ni siquiera se escuchó una mera mención al 'Brexit', que se avecina como un tornado hacia nuestra vulnerable región. De las elecciones europeas se habló más en los periódicos que en actos de partido. No todo, sin embargo, fue negativo. La sanidad y, en menor medida, la educación y la vivienda, tuvieron esta vez el protagonismo que merecen. Y el papel de todos los candidatos autonómicos fue, por regla general, más que digno. La dura competencia y la pluralidad de ofertas les hizo emplearse a fondo. Otro tanto puede decirse de quienes aspiran a convertirse en los 45 alcaldes de la Región.

Lo mejor estaba por llegar y llega hoy. Es el turno de los ciudadanos. En sus manos está la posibilidad de orientar el rumbo de la Región durante los próximos cuatro años. Es el momento de la política en su dimensión más trascendente. Uno tras otro, los sondeos indican que estas autonómicas serán históricas, porque reflejarán un reparto de fuerzas tan fragmentado que con casi toda seguridad conducirán a un gobierno de coalición, el primero de la democracia en la Región. Los dos principales partidos llegan empatados en las encuestas. Cada papeleta, por tanto, será crucial para decantar la más reñida confrontación de las últimas décadas. Nos aguarda un día y una madrugada apasionantes de resultados, reacciones y análisis. Habrá que tener un ojo en lo que depare la jornada en el resto del país, pues de las estrategias nacionales de los grandes partidos dependerá lo que suceda finalmente en la Región. Esto está lejos de acabar. Nos esperan semanas, incluso meses, de negociaciones para la formación de los gobiernos autonómicos y municipales.