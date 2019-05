Campaña a la carrera Paco alonso / AGM Lunes, 13 mayo 2019, 07:18

Algunos lo podrían tachar de descaro. Aprovechar una actividad deportiva benéfica, como es 'Corre por Lorca', para hacer campaña electoral. Pero es mejor verlo por el lado bueno. Siempre es mejor, no lo dude. Se puede pensar en el gesto de superación de un discapacitado que se implica en una prueba solidaria o en un atleta con una incapacidad temporal que no se resiste a quedarse en casa. Lo del cartelito en la silla de ruedas, aunque llama la atención, no es lo más importante. Es solo eso, una forma de captar la mirada del público hacia alguien que, a pesar de sus impedimentos físicos, se sobrepone a las adversidades y tira para adelante. ¿Y quién es él? Pues Jaime García, que figura en el número cinco de la candidatura de IU al Ayuntamiento de Lorca. Es ingeniero técnico industrial y profesor de Tecnología en un instituto de enseñanza Secundaria, además de actor, monologuista y deportista de élite.