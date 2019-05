La campaña acaba en Cartagena llena de lagunas Fachada marítima de Santa Lucía, con la dársena de pescadores y el Auditorio El Batel, detrás. / pablo sánchez / agm El debate electoral deja fuera en Cartagena demandas que marcaron la legislatura EDUARDO RIBELLES Sábado, 25 mayo 2019, 03:01

Los catorce días de la campaña electoral municipal más abierta que se recuerda en Cartagena han servido para comprobar cómo el debate se centraba en temas muy discutidos y dejaba en el olvido peticiones vecinales repetidas durante la legislatura que acaba. Las discusiones sobre el puerto del Gorguel y el AVE le quitaron espacio a las mejoras en accesos como las carreteras de Canteras y de Molinos Marfagones. La integración de la ciudad con la fachada marítimo portuaria, en especial en Santa Lucía, también fue desplazada por asuntos como otra fase de la peatonalización. Y las necesidades en seguridad ciudadana han dado lugar, casi exclusivamente, a una confrontación sobre las carencias de la Policía Local, sin dar con fórmulas para reforzarla y modernizarla.

Los últimos mensajes de los principales partidos no cambiaron ayer esa tendencia. La candidata del PP, Noelia Arroyo, pidió junto al Faro de Navidad, la «unión del voto» en apoyo de su partido «para acabar con cuatro años de parálisis». Subrayó que solo así «el talento» que atesora el municipio dará fruto. A su lado, el aspirante a presidir el Gobierno regional, Fernando López Miras, recordó que el PP propició el progreso de Cartagena durante 20 años y que «Arroyo es quien puede sacarla de cuatro años de bloqueo». Ciudadanos también pidió una concentración del voto, en favor de su candidato, Manuel Padín, «como alternativa al bipartidismo y para evitar que gobierne el populismo». Por su parte, MC invitó a los electores a elegir su «eficiente gestión durante dos años en el gobierno», en lugar de «la bancarrota del PP y del PSOE».

El Gorguel y el AVE han dejado poco hueco para hablar de soluciones a los accesos urbanos

La candidata socialista, Ana Belén Castejón visitó el Centro de Acogida y Tratamiento de Animales Domésticos (Catad) para prometer que mejorara su funcionamiento y asegurar que impulsará una nueva ordenanza de tenencia de mascotas. Posteriormente, en su cierre de campaña basó su oferta de futuro en los proyectos pactados con el Gobierno central en el Anfiteatro Romano, en la Catedral Vieja y en la estación de tren. Y Unidas Podemos se centró en su mensaje de defensa del medioambiente que, en este caso sí, ha sido recurrente durante dos semanas.

Todos los candidatos dicen que reforzarán la Policía Local, pero no aclaran cómo lo harán

Durante la campaña electoral no salió a relucir ni un mensaje nítido sobre la agilización de trámites municipales que preocupan a los ciudadanos durante meses, como la obtención de licencias de obra y actividad, el empadronamiento y la realización de consultas. Al margen de lo planes genéricos sobre el Mar Menor, la mejora del estado de las playas y los servicios que ofrecen tampoco ha destacado en la campaña. En infraestructuras, las mejoras en cruces peligrosos con rotondas largamente prometidas no han merecido ninguna mención, por no hablar del Camino del Sifón, que se inunda cada vez que llueve.

Dispositivos de emergencia

Los planes antirriadas para evitar los efectos de las lluvias torrenciales solo han sido tocados de manera tangencial en relación al Mar Menor, pero no en el resto del término municipal. Y eso que hay cauces, como las ramblas de Benipila y del Albujón, en los que la proliferación de escombreras y el insuficiente desbroce de vegetación suponen un riesgo en caso de gota fría. El problema de los depósitos ilegales de escombros ha sido abordado muy superficialmente y prácticamente no ha habido referencias a la desertificación y a la necesidad de una repoblación forestal. La situación de la Sierra Minera ha sido otro asunto por el que los partidos han pasado de puntillas.