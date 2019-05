Los caladeros de voto de Vox Un inmigrante pasa por delante de la sede de Vox en el municipio de Torre Pacheco. / Antonio Gil / AGM Obtiene ediles en municipios con poco paro y altas rentas e inmigración. La Región de Murcia es la sexta Comunidad donde el partido de Santiago Abascal consigue más concejales, al lograr 35 en un total de 21 municipios PEDRO NAVARRO Miércoles, 29 mayo 2019, 03:15

Pese al lo alto que llegaron a estar las expectativas, es innegable que el resultado electoral de Vox este 26-M es, al menos, más que reseñable. La formación liderada por Santiago Abascal logró arrancar el domingo pasado hasta 35 concejales en un total de 21 municipios murcianos, cuando había salido de la cita 2015 sin ninguna representación en los ayuntamientos de la Región. El arrastre de la inercia de la campaña nacional es parte del cóctel del éxito del partido ultraconservador en la Comunidad, sexta en la que consigue más ediles. La fórmula incorpora, sin embargo, unos cuantos ingredientes más entre los que se cuentan los índices de paro moderados, las altas tasas de inmigración, las rentas medias altas y las grandes poblaciones.

Es en las localidades que destacan en estos indicadores donde Vox saca más músculo. No en vano, entre los municipios que contarán con representantes de la formación se encuentran nueve de los diez con menor tasa de desempleo, ocho de los diez con mayor porcentaje de inmigración, los siete con más ingresos medios y nueve de los diez más con más habitantes.

A pesar a la bajada de doce puntos respecto a los resultados de las elecciones generales, Torre Pacheco sigue siendo el principal bastión de Vox en la Región y, además, ejemplifica fielmente algunas las fortalezas en las que se apoyan los votos de la formación de ultraderecha. El municipio pachequero, en el que el partido de Abascal cosechó el 13% de los sufragios y tres concejales, es el quinto con menor tasa de desempleo de la Región (9,31%), según datos de febrero de 2019, elaborados a partir de las cifras de afiliados a la Seguridad Social en empresas con sede en la localidad. Al no existir encuesta de población activa (EPA) a nivel municipal, no se puede determinar la tasa exacta de paro, ya que no todos los que trabajan en Torre Pacheco tienen por qué residir allí. Fuente Álamo, con el mayor nivel de empleo de la Comunidad, y Totana, Alhama y Murcia, con la tercera, cuarta y séptima cifra, también son muestra de que la seguridad económica beneficia la corriente de voto hacia Vox, que dispondrá al menos de dos ediles en cada uno de estos consistorios, tras lograr en torno al 10% de los sufragios en cada uno. Sorprende, según en este patrón, la ausencia de un municipio como Lorquí, con un índice de desempleo inferior al 10%, pero hay que recordar que los ultraconservadores no presentaron allí candidatura.

La inmigración, segundo pilar

La inmigración es el segundo pilar de las urnas que sustentan institucionalmente a Vox. Torre Pacheco, tercera localidad con mayor índice de ciudadanos foráneos en situación regular, según el Instituto Nacional de Estadística, vuelve a sobresalir como ejemplo en la relación de tantos que se anotan los ultraconservadores. Junto a ella, las mencionadas Fuente Álamo y Totana (cuarta y octava localidad con mayor porcentaje de inmigrantes), y Mazarrón (primera), San Javier (quinta), San Pedro del Pinatar (sexta) y Beniel (séptima). Algunos extracomunitarios con residencia legal, asentados laboralmente en la Región y con derecho a voto, se mostraban hace unas semanas, a preguntas de 'La Verdad', dispuestos incluso a votar a este partido, pese a su duro discurso migratorio, porque creen que la llegada «descontrolada» de extranjeros a España les perjudica. Mientras, otros vecinos oriundos del feudo pachequero apelaban a la tópica asociación entre inmigración y delincuencia para mostrar su apoyo a los de Abascal.

La comodidad económica podría ser la tercera pata en la que se apoya el proceso de toma de decisión del voto a Vox. Los siete municipios con la renta media más alta, según datos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referentes a 2016, cuentan con un porcentaje de apoyo al partido ultraconservador en las municipales que oscila entre cerca del 6% y más del 10. Se trata de Molina de Segura, Murcia, Cartagena, San Javier, Las Torres de Cotillas, Alhama de Murcia y Alcantarilla, ayuntamientos todos ellos, excepto el último, con dos ediles del partido.