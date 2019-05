Ballesta vuelve a ganar en Murcia José Ballesta abraza a Rebeca Pérez, anoche, durante la celebración de su triunfo electoral. / Vicente Vicéns / AGM El Partido Popular es el más votado en el municipio pero queda a expensas de Cs para repetir en la alcaldía MARÍA JOSÉ MONTESINOS Lunes, 27 mayo 2019, 02:26

El PP ha sido el partido más votado en el municipio de Murcia en las elecciones del 26-M, aunque pierde un concejal respecto a los comicios de 2015, quedándose con 11 ediles frente a los 12 obtenidos hace cuatro años. José Ballesta renovaría otros cuatro años la alcaldía, salvo que Ciudadanos opte, en los acuerdos postelectorales, por una alianza con PSOE y Podemos, si así lo decidiera a nivel nacional la formación naranja que preside Albert Rivera.

El PSOE, liderado por el médico José Antonio Serrano, jefe del servicio de Urgencias del hospital Morales Meseguer, ha sido el segundo partido más votado, incrementando considerablemente el número de sufragios respecto a 2015 y subiendo de 6 a 9 concejales. La renovación del equipo llevada a cabo por Serrano, que ha contado como número dos con la cabo Teresa Franco, militar con gran trayectoria profesional que se hizo conocida por su lucha contra el acoso sexual en el Ejército, le ha dado muy buenos resultados.

El PSOE renovado del médico José Antonio Serrano sube de 6 a 9 concejales

Ciudadanos, encabezado por Mario Gómez, que volvía a liderar la formación naranja tras cuatro años en el consistorio, pierde un concejal respecto a 2015, quedándose en 4. La formación naranja obtuvo 5 ediles hace cuatro años, pero a mitad de legislatura el edil Javier Trigueros abandonó el grupo municipal y quedó como concejal no adscrito. Este último ha concurrido a las elecciones del pasado domingo como cabeza de lista de Contigo Somos Democracia, partido que se estrenaba «como verdadero centro político», si bien no ha obtenido escaño. No obstante, anunciaba anoche que «estas elecciones han sido nuestro punto de partida y vamos a seguir trabajando para que Contigo Somos Democracia tenga presencia en las instituciones».

Vox irrumpe en La Glorieta con 3 ediles; Podemos obtiene 2 representantes y Cambiemos se queda fuera

Dos novedades importantes: la irrupción de Vox, que entra en la Glorieta con 3 concejales, y la desaparición de Cambiemos Murcia, la coalición que apoya IU y que en 2015 consiguió tres ediles. La división de la izquierda pasa factura en el consistorio murciano, que solo contará con dos representantes de Podemos-Equo: el abogado Ginés Ruiz Maciá y Clara Martínez Baeza.

La abogada Inmaculada Ortega encabeza en el ayuntamiento capitalino la representación del partido de extrema derecha de Santiago Abascal. Le acompañan el funcionario de prisiones José Javier Palma Martínez y José Ángel Antelo Paredes, exjugador de baloncesto del UCAM, cuyas lesiones han precipitado su retirada como jugador profesional a los 31 años.

En principio, el próximo 15 de junio es la fecha prevista para la constitución de las corporaciones locales. Al no haber obtenido ningún grupo la mayoría absoluta, establecida en 15 concejales (hay 29 escaños), y si no hay alianzas postelectorales, José Ballesta recibiría el bastón de mando como cabeza de la lista más votada por los vecinos del municipio. En esta nueva etapa le acompaña como número dos Rebeca Pérez López, quien ha ejercido como portavoz del PP y ha sido responsable de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos en los últimos cuatro años. Sigue contando con otros seis ediles de la corporación saliente -José Guillén, Antonio Navarro, Jesús Pacheco, Felipe Coello, Eduardo Martínez-Oliva y Marco Antonio Fernández- y suma al equipo a otras tres mujeres. Se trata de María de las Mercedes Bernabé, Pilar Torres Díez y Belén López Cambronero.

María de las Mercedes Bernabé es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, profesora de Economía de la UMU y directora de la Universidad del Mar. Es hermana del exdelegado del Gobierno y exsenador popular Francisco Bernabé.

Pilar Torres Díez es licenciada en Psicología por la Universidad de Murcia y especialista en psicología aeronáutica. Está casada con el exdiputado nacional Javier Ruano.

Belén López Cambronero, licenciada en Ciencias Químicas por la UMU, es directora del colegio CEU San Pablo. Está casada con el exconcejal del PP Roque Ortiz.