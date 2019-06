Ballesta: «El Ayuntamiento de Murcia ni se vende ni se compra» Ballesta, en el acto del Día de la Región. / P. NAVARRO El alcalde en funciones considera «una ofensa intolerable» la oferta de trueque que el PSOE ha hecho a Ciudadanos DAVID GÓMEZ Domingo, 9 junio 2019, 12:22

El alcalde de Murcia en funciones, José Ballesta, considera «una ofensa intolerable» que el PSOE convierta el Ayuntamiento de la capital «en una especie de zoco o mercado». Ballesta se refirió así en Lorca, donde asistió este domingo al acto institucional por el Día de la Región, a la oferta que los socialistas realizaron a Ciudadanos dentro de las negociaciones postelectorales, en las que ofrecieron hacer alcalde al candidato de Cs, Mario Gómez, a cambio de que Diego Conesa sea presidente de la Comunidad.

«El Ayuntamiento de Murcia tiene más de siete siglos de historia y ni se vende ni se compra, porque no tiene precio. No es moneda de cambio de nada ni de nadie, y el que lo piense así se está equivocando», señaló Ballesta, que ganó las elecciones con once concejales, a cuatro de la mayoría absoluta. Le bastaría con que PSOE, Ciudadanos y Podemos no se pongan de acuerdo para revalidar la alcaldía.