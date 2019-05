Cs baja de la nube a Conesa al condicionar su apoyo a que reniegue de Pedro Sánchez

La alegría por el histórico triunfo electoral del 26-M ha durado muy poco en la sede del PSOE de la Región de Murcia. No ha llegado ni siquiera a las 48 horas. Ciudadanos bajó de la nube en la mañana de ayer a los socialistas murcianos al dejarles muy claro que, si quieren tener el imprescindible apoyo de los seis diputados de la formación naranja para conseguir la mayoría absoluta en la Asamblea Regional y desalojar al Partido Popular de la Comunidad, Diego Conesa deberá realizar «una enmienda a la totalidad» a las políticas de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, secretario general del PSOE y mentor político del candidato regional.

El encargado de echar este jarro de agua fría sobre las aspiraciones del PSRM fue José Manuel Villegas, secretario general nacional de Ciudadanos y mano derecha de Albert Rivera. El 'número dos' del partido presidió ayer la primera reunión del recién constituido comité nacional para la formación de gobiernos, un organismo creado por la dirección estatal de Ciudadanos para coordinar desde Madrid las negociaciones en aquellas comunidades autónomas en las que Cs tiene la llave de la gobernabilidad, entre ellas la Región de Murcia. Esa «enmienda a la totalidad» a Sánchez que la formación naranja demanda al PSOE regional pasa por que Diego Conesa suscriba un documento escrito en el que reniegue públicamente de los acuerdos del jefe de Gobierno «con los populistas y los separatistas» y reclame la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía en Cataluña.

Las propuestas de pacto del PSOE 1. Por situar a la Región en el lugar que merece Diego Conesa propone iniciar una nueva etapa de regeneración política y democrática, basada en el buen gobierno y el fomento de la transparencia, de manera que mejore la imagen institucional de la Región. 2. Por el empleo digno para avanzar en calidad, estabilidad y nivel salarial La propuesta refleja una estrategia para crear 58.000 nuevos puestos de trabajo, incentivar la contratación indefinida e incrementar las retribuciones salariales de los trabajadores murcianos en unos 200 euros mensuales como media. 3. Por la economía regional y la sostenibilidad Este pacto establece medidas para modernizar la economía, aumentando la inversión en I+D+i hasta que llegue al 1,5% del PIB e impulsando la digitalización y la robotización de las empresas regionales. En este punto se incluye la regeneración del Mar Menor. 4. Por la educación Este acuerdo apuesta por incrementar las becas, fomentar el uso de las tecnologías digitales en las aulas, mejorar las infraestructuras de los centros educativos públicos, así como la potenciación de la Formación Profesional dual. 5. Por la sanidad pública regional El planteamiento es colocar la Atención Primaria en el eje del sistema sanitario, abriendo los centros de salud por la tarde, estableciendo más tiempo para la atencion de los pacientes y aprobando medidas para reducir las listas de espera. 6. Contra la pobreza y la exclusión social El sexto pacto incluye «la elaboración de un plan integral en el que, junto con el tercer sector, y contando con los recursos económicos necesarios, garanticen una vivienda digna a las personas que peor lo pasan, especialmente niños y niñas». 7. Por la igualdad de hombres y mujeres El objetivo de este acuerdo sería la creación de 9.000 plazas de Educación de 0 a 3 años. Incluiría, asimismo, medidas para combatir la brecha salarial, además de iniciativas para eliminar la lacra de la violencia de género. 8. Por la juventud La propuesta contempla ayudas para el emprendimiento empresarial de los jóvenes, incentivos para el acceso a la vivienda de alquiler y subvenciones para la compra de vivienda protegida. El pacto incluye también programas de inserción laboral para jóvenes en situación de desempleo. 9. Por la dignidad de los mayores Se propone dar cobertura a las necesidades individualizadas, frenar las situaciones de soledad, extender la teleasistencia avanzada e incluir la figura del asistente personal al catálogo de prestaciones del Sistema de Atención a la Dependencia. 10. Por la cultura y el patrimonio. Realizar un plan estratégico de bienes culturales y museos. Establecer ayudas fiscales y económicas para los creadores, así como fomentar el micromecenazgo y los microcréditos. Recuperar las artes escénicas y potenciar el desarrollo de las artes plásticas son otros fines.

Precisamente Diego Conesa es uno de los barones más leales a Pedro Sánchez, a quien respaldó incluso en los momentos más bajos del actual presidente, cuando fue desalojado de Ferraz. El secretario general del PSRM fue uno de los dirigentes que no criticó la figura del relator que el Gobierno planteó para sus conversaciones con la Generalitat de Cataluña. Así, es poco probable que el líder de los socialistas murcianos vaya a renegar de Sánchez, máxime cuando su mayor baza si es presidente será su sintonía con La Moncloa. Pero si algo ha demostrado Ciudadanos en su corta existencia es que es inflexible en sus condiciones previas para negociar. Puede dar fe de ello el PP regional. En 2015 exigieron al cabeza de lista popular, Pedro Antonio Sánchez, que rubricara por escrito su compromiso de apartar a todos los imputados antes de sentarse a la mesa. Y hasta que Joaquín Bascuñana y Miguel Ángel Cámara -entonces encausados por los casos 'Novo Carthago' y 'Umbra', respectivamente- abandonaron todas sus responsabilidades públicas y orgánicas, los gobiernos de ciudades como Murcia y la propia Comunidad estuvieron en el aire.

Oxígeno para López Miras

Las condiciones que impone Cs al PSOE despejan el camino para que el Partido Popular continúe en San Esteban cuatro años más (hasta sumar 28), aunque esta vez mediante un Gobierno de coalición con la formación naranja. «Lo normal es que nos pongamos de acuerdo con el PP», reconoció el lugarteniente de Albert Rivera. El problema es que para constituir este Ejecutivo bicolor a PP y Cs no les dan los números en la Asamblea y necesitan el voto a favor o la abstención de Vox en una hipotética investidura. Y en Ciudadanos no tienen la menor intención de establecer un diálogo con los dirigentes del partido de Santiago Abascal. «Nuestros acuerdos van a ser centrados, liberales y moderados», anunció el secretario general de Cs, que no cierra la puerta a un apoyo de Vox desde fuera. «Si llegamos a un pacto con el PP, los demás partidos deberán decidir si lo apoyan o si prefieren bloquearlo».

Las líneas rojas de Ciudadanos 1. Regeneración política Apartar a todos los imputados por corrupción, fomentar la transparencia y aprobar una normativa 'antidedazos'. La eliminación de chiringuitos administrativos es otra de las prioridades. 2. Bajada de impuestos Ciudadanos quiere aprovechar los gobiernos regionales para compensar las subidas fiscales que, según aseguran, pretenden imponer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a las clases medias y trabajadoras. 3. Protección de la familia y los autónomos Los trabajadores por cuenta propia son parte importante del programa de Cs, que pide que puedan acceder a los contratos públicos y quiere ampliar la tarifa plana para ellos. 4. Unión e igualdad de los españoles Todos los ciudadanos de España son iguales, vivan donde vivan. Esa es la máxima para oponerse a acuerdos con grupos nacionalistas que impliquen desequilibrios territoriales.

En definitiva, que la vía por la que parece decantarse la formación naranja en la Región es la que se utilizó para hacer a Juan Manuel Moreno Bonilla presidente de la Junta de Andalucía. Es decir, alcanzar un acuerdo de gobierno con el PP y que sea el partido de Pablo Casado el que sufra luego el desgaste de negociar con Vox para evitar que los de Abascal frustren la investidura.

«Una nueva era»

Otra de las advertencias que lanzó ayer el secretario general de la formación naranja va dirigida al PP, el aliado prioritario. Las cosas no van a ser como en estos últimos cuatro años, en los que Cs, pese a que era igual de decisivo que ahora para la estabilidad del Ejecutivo, se limitó a condicionar las iniciativas que llegaron a la Asamblea. Ahora los dirigentes naranjas van a exigir consejerías. Y avisa José Manuel Villegas de que la forma de gobernar variará mucho. «Se inicia una nueva era en España», sentencia.

Así, la organización que lidera Albert Rivera anuncia que en los futuros Ejecutivos autonómicos se aplicarán «nuevas políticas», basándose la acción de gobierno en cuatro ejes fundamentales: regeneración política, bajada de impuestos, protección a las familias y autónomos y defensa de la unión y la igualdad de todos los españoles.

Las exigencias programáticas también acercan más a los liberales al PP que a los socialistas. Aunque la regeneración es uno de los puntos en los que Ciudadanos y PSOE tienen en común, ambas formaciones están en las antípodas en cuestiones de fiscalidad. El primer punto del programa con el que Isabel Franco se presentó a las elecciones del pasado 26-M es una declaración de intenciones: «Vamos a ser el salvavidas naranja frente a los sablazos de Pedro Sánchez y Podemos a la clase media: por cada euro que suba el Gobierno socialista los impuestos a nivel nacional, nosotros se lo bajaremos a los murcianos en el tramo autonómico». Diego Conesa, aunque asegura que no elevará la presión fiscal «al 98% de los ciudadanos», sí se muestra partidario de aplicar en la Región «una progresividad fiscal» para cumplir su promesa de reforzar los servicios públicos.