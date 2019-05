Arranca la campaña más dura en 30 años en Cartagena con seis partidos dispuestos a gobernar Los candidatos comienzan la campaña en Cartagena con la pegada de carteles. / Pablo Sánchez y ANTONIO GIL / AGM PP y PSOE se disputan ser la lista más votada, con MC y Cs, al acecho; Vox y Unidas Podemos aspiran a tener poder y jugar un papel decisivo EDUARDO RIBELLES Viernes, 10 mayo 2019, 02:58

Siete partidos iniciaron a medianoche, con la pegada de carteles, la campaña de las elecciones municipales más disputadas en los últimos 30 años en Cartagena. Seis de ellos optan a 'tocar poder'. En juego está ser la fuerza más votada, título por el que pelearán PP y PSOE con MC y Ciudadanos al acecho en busca de algún 'sorpasso'. La previsible fragmentación del electorado pondrá muy difícil lograr 14 concejales de los 27 en disputa y gobernar en solitario con mayoría absoluta. Por eso, el concurso de otras dos candidaturas (Unidas Podemos-IU-Equo y Vox) se antoja muy importante para articular mayorías. Las negociaciones para formar coaliciones o llegar a acuerdos, a dos o tres bandas, darán lugar a una suerte de segunda vuelta de las elecciones, antes de la constitución de la Corporación a mitad de junio.

Los seis partidos con opciones reales de estar en la próxima Corporación municipal se repartieron anoche algunos de los lugares más emblemáticos del casco antiguo en la tradicional pegada de carteles de inicio de campaña. La alcaldesa y candidata del PSOE, Ana Belén Castejón, estuvo en la calle Salitre, junto a su sede, con los principales miembros de su candidatura. La satisfacción por los resultados de las elecciones generales del pasado 26 de abril se notó en sus caras.

El objetivo de los socialistas es revalidar o incluso mejorar los números de ese triunfo en votos sobre el PP, que no tenía lugar desde hace 28 años, y transformarlos en muchos concejales. Ahora tiene seis y aspira a subir lo suficiente para negociar, desde una posición dominante, pactos que permitan a Castejón conservar el cargo.

Castejón y Arroyo aspiran al primer puesto para negociar con ventaja alianzas que les permitan acceder a la alcaldía

Durante las dos semanas que restan hasta la jornada de votaciones, Castejón paseará por todo el término municipal una hoja de servicios con las obras públicas que ha podido acabar en cada sitio y con la promesa de un futuro esperanzador, gracias a los proyectos de inversión que ha pactado con el Gobierno central: la restauración del Anfiteatro Romano y de la Catedral de Santa María la Mayor, y la llegada del AVE, en un plazo de entre tres y cinco años. También intentará rentabilizar la bajada del agua, el año pasado, y los acuerdos de mejora de los servicios de limpieza, con la incorporación de nueva maquinaria en junio, y del cuidado de las zonas verdes.

MC y Ciudadanos apuestan por un resultado apretado que les permita tener la llave del nuevo gobierno municipal

A doscientos metros de la pegada de carteles socialista, la candidata del PP, Noelia Arroyo, empezó su campaña. Arropada por sus fieles, lanzó los primeros mensajes de petición de voto en la Plaza de Juan XXIII, junto al Parque de Artillería. Es la única aspirante entre los partidos con representación municipal que se estrena en esta convocatoria. Su objetivo es taponar la sangría que las elecciones generales pusieron al descubierto. Conservar los diez concejales que tiene ya sería un triunfo; aumentarlos se antoja casi una hazaña y perder alguno podría no dolerle mucho, si queda por delante de Castejón y puede ser ella la que negocie para ser alcaldesa. Durante la campaña, tendrá que presentar una alternativa creíble a lo que proclama Castejón, como parte de un proyecto sólido y moderno, y contrarrestar la influencia que la tendencia a la baja de su partido a nivel nacional pueda tener. Necesitará, además, el apoyo del Gobierno regional, con proyectos y promesas de un calado similar a los que Castejón ha conseguido, sobre el papel, del Ejecutivo central, en especial, gracias al secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. Asimismo, Arroyo procurará que no le afecte el sambenito de que, pese a ser cartagenera, vivió varios años en Murcia por razones laborales antes de ser elegida candidata.

El duelo entre el PP y el PSOE permitirá a MC representar el papel de que es la formación que mejor defiende los intereses del municipio ante la Comunidad. Su líder y excaldalde, José López, dejó ayer bien sentados esos principios durante el inicio de campaña en la calle Santa Florentina. Predecir su resultado en las urnas, dentro de dos semanas, es más complicado que con el resto de partidos, ya que no participó en las elecciones generales y no se sabe a quién le restará votos. Se antoja decisivo ver si conserva sus cinco ediles, los aumenta o baja, si no logra que su mensaje, a veces vehemente y populista, despierte el entusiasmo de hace cuatro años.

López pretende disputarle a Castejón el mérito en la mejoría de la situación económica del Ayuntamiento, entre otras cosas. Ambos cogieron el timón cuando estaba intervenido por el Ministerio de Hacienda, con más de 150 millones de deuda. Ahora que es la tercera parte, López recuerda que la tutela del Gobierno central fue levantada durante su mandato. También reprocha a la alcaldesa que, después de echar a MC, habría relajado los controles de las grandes contratas de servicios (agua, basura, jardines, alumbrado) a cambio de mejoras que él cree insuficientes.

Ciudadanos fue la segunda fuerza más votada, hace dos semanas. Superar al PP de nuevo, en las elecciones municipales, es su principal objetivo. Pero caso de no conseguirlo, su candidato, Manuel Padín, podría darse por satisfecho con ser pieza importante, quizás decisiva, en un futuro gobierno municipal. Si siente la tentación de decantarse por el PSOE y no por el PP, tendrá que convencer a sus votantes de que Castejón no es lo mismo que Pedro Sánchez. Su participación en acuerdos a tres bandas es más complicada. Pactar con MC no entra en sus planes. Hacerlo con Unidas Podemos-IU-Equo no es factible. Y la cohabitación con Vox y el PP es una posibilidad cuestionable.

Unidas Podemos-IU-Equo pretende no verse arrastrado, a nivel municipal, por el descenso que supusieron las elecciones generales. Si sigue la estela que ha marcado Pablo Iglesias en sus discursos, se presentará como el aliado que precisa el PSOE para primar la ayuda social, el compromiso con el medio ambiente y la gestión directa de los servicios, con mayor eficacia y sin corruptelas.

Tras catorce días de campaña, el día 28 quedará claro quién logra el apoyo de los ciudadanos y tiene más opciones de gobernarles.

Ana Belén Castejón fija un cartel electoral en la calle Sagasta, rodeada de su equipo. / A. Gil/ AGM «La inversión en los barrios supera la de la última década» «Durante estos cuatro años se han sentado las bases de la Cartagena del futuro, aunque partíamos de una situación complicada, con un Ayuntamiento en la ruina, un municipio en el que no se invertía en deportes ni en servicios sociales y unos barrios y diputaciones que estaban abandonados», explicó anoche la alcaldesa y candidata del PSOE, Ana Belén Castejón. Tras pegar carteles en la calle Salitre, animó a los suyos a seguir con el proyecto de «recuperar la ilusión». «Hemos salido de la bancarrota, hemos hecho la mayor inversión en barrios y diputaciones de la última década y hemos dejado encarrilado el futuro del municipio, con proyectos como la recuperación del Anfiteatro Romano, y la Catedral, la culminación del Foro y el desbloqueo del AVE», dijo.

Arroyo, aplaudida ayer por Antonio Calderón y Joaquín Segado, ante su imagen en el cartel. / A. Gil/ AGM «Transformamos el municipio y volvemos con nuevo programa» «Somos el partido que transformó el municipio y ofrecemos un equipo renovado y un programa renovador con el que lograr la mayoría necesaria para devolver a la estabilidad que necesitamos y volver a crecer», explicó la candidata del PP, Noelia Arroyo, durante el acto de descubrimiento del cartel electoral, en una caseta montada en la Plaza de Juan XXIIII y con el lema 'Cartagena en marcha'. Rodeada de correligionarios, insistió en que es urgente salir «de la parálisis, de la bronca y de la improvisación. Con planificación y buena gestión, podemos hacer una Cartagena más moderna y más abierta, para crecer como capital turística, industrial y universitaria y tener un Ayuntamiento transparente y eficiente». A su juicio, en nada se ha avanzado en los últimos años.

Padín, anoche, con militantes de Cs. / p. sánchez / agm «Somos un proyecto liberal abierto, guiado por la meritocracia» «Cartagena no está a condenada a escoger entre un bipartidismo agotado, que bloquea todo lo que toca, como la llegada de la ZAL, El Gorguel, el AVE, la Hemodinámica 24 horas, o los populismos excluyentes e inútiles, como el localista, el ultraconservador o el comunista. Los cartageneros pueden dar una oportunidad a un proyecto liberal abierto a la sociedad civil que se guía por la meritocracia, el talento y la igualdad y no por los dedazos y los sectarismos», señaló Manuel Padín, durante la pegada de carteles en la Plaza del Rey, junto a miembros de su candidatura y a varios seguidores.

Los candidatos de Unidas Podemos. / p. s. / agm «Integramos a muchas voces y movimientos sociales importantes» «Somos más que tres partidos. Integramos las voces y la sabiduría de movimientos sociales, por medio de mujeres y hombres que conocen la realidad del municipio. Ponemos por delante a las personas, trabajaremos en favor de los barrios abandonados, de los derechos humanos y del medio ambiente», explicó la candidata a la alcaldía por Unidas Podemos-IU-Equo, Pilar Marcos. En la pegada de carteles en la Plaza del Ayuntamiento, estuvo acompañada por miembros de los tres partidos coaligados para concentrar todo el voto a la izquierda del PSOE, que en los comicios de 2015 se dispersó.