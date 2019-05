Alberto Garre: «Estoy preparado para ser el presidente de la Región de Murcia» Alberto Garre. / Somos Región El candidato de Somos Región a la presidencia de la Comunidad, considera que «hay que consolidar la seguridad y las prestaciones de nuestros mayores y para eso hay que garantizar el trabajo de nuestros jóvenes» LA VERDAD Murcia Viernes, 24 mayo 2019, 21:04

El presidente de Somos Región y candidato por el partido regional a la presidencia de la Comunidad, Alberto Garre, concluyó este viernes la campaña electoral del 26-M con dos actos en la pedanía pachequera de Balsicas y en la pedanía murciana de Santo Ángel.

Para Garre, «la Región está en una situación muy complicada y no puede caer en manos de aquellos que no saben lo que quieren y que además, ya han demostrado, unos y otros, que a esta Región con ellos no le va bien. Los que han generado el problema, no pueden ser la solución».

«No estamos para experimentos. Hay que consolidar la seguridad y las prestaciones de nuestros mayores y para eso hay que garantizar el trabajo de nuestros jóvenes. Con el modelo socioeconómico actual, ¿Dónde van a trabajar nuestros hijos? Hay que reconocer que el sistema productivo regional es insuficiente. Hay que establecer nuevos objetivos socio-económicos, hasta ahora abandonados, cuando no olvidados, como el turismo y la industria y los aspirantes a la presidencia no ofrecen ninguna garantía de ello. Además, me planteo la transformación de la administración regional con una gran reducción del Gobierno», dijo.

Garre también se refirió a la corrupción: «Es un lastre y eso es lo primero que hay que erradicar para poder crecer sin ataduras. Hay que tener sentido de Región y tener claro que por encima de las siglas de los partidos está el respeto por nuestra Comunidad y cada uno de sus habitantes».

El candidato se plantea el futuro de la Región con el diálogo por bandera y el consenso como objetivo: «Tengo más ganas que nunca. Estoy preparado para ser el presidente de todos y para todos».

Finalmente, Garre agradeció el esfuerzo de todos y cada uno de los componentes de Somos Región: «Somos un partido pequeño, pero con grandes aspiraciones como las que tiene la Región de Murcia».