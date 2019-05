Agentes sociales destacan el protagonismo de la sanidad en la campaña y lamentan olvidos en investigación y turismo

Lucas Jiménez: «Todos los partidos se han posicionado a favor del Tajo-Segura»

Por lo que ha podido escuchar de boca de los candidatos en estos últimos quince días, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, no encuentra razones para estar preocupado. «Es cierto que el agua no ha sido el eje central de la campaña, pero los partidos se han situado en torno al pacto regional que se firmó en su día. Todos, de una manera o de otra, se han posicionado a favor del Trasvase Tajo-Segura», destaca Lucas Jiménez. El dirigente del Scrats advierte de que los regantes estarán vigilantes «por si acaso el 27 de mayo algunos partidos no mantienen la misma postura». No obstante, está seguro de que todos responderán ante el mínimo ataque al Trasvase.