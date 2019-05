El acto de Casado de este domingo en la Región será finalmente en Águilas 00:44 El líder de los populares intervendrá en un mitin, a partir de las 12.00 horas, en el Auditorio Infanta Elena EP Murcia Sábado, 11 mayo 2019, 18:18

El acto electoral en el que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, tiene previsto participar este domingo en la Región será finalmente en Águilas. El líder de los populares intervendrá en un mitin, a partir de las 12.00 horas, en el Auditorio Infanta Elena. Previamente, hará un recorrido por el Paseo Marítimo hasta este espacio.

Casado estará acompañado del secretario general del PP, Teodoro García Egea, presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la candidata del PP a la Alcaldía de Águilas, Eva Reverte.

Antes, este sábado, el presidente de los populares pedió «aglutinar esfuerzos» en su partido para gobernar en alcaldías y autonomías después de las elecciones del 26 de mayo, con lo que los 'populares' podrán hacer «contrapeso» y «no dar carta blanca» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así se pronunció el líder del PP en un acto en Valencia en el que participó junto a la candidata a la alcaldía de la ciudad, María José Català; el número dos en la lista de las europeas, Esteban González Pons, y la presidenta del PPCV, Isabel Bonig.

Casado instó a los 'populares' a decir «con muchísimo respeto, cariño y humildad» a la gente que «pueden confiar» en el PP. «Lo que no se una en torno al PP, se va a aprovechar por 'los Puigdemont'», señaló.

En ese sentido, Casado señaló que votar «tiene una segunda dirección de contrapeso», y defendió el estado autonómico. «El estado autonómico es contrapeso a nivel nacional, nosotros en nuestras comunidades cuando gobernaba Zapatero éramos un contrapeso», señaló.

De hecho, criticó a «esos que querían cargarse el estado autonómico», algo que, recordó, «va en contra de la Constitución». «Querer decirle a Puigdemont que se estaba cargando la Constitución y tú querer cargarte el estado autonómico es divertido», apostilló.

Por ello, incidió en este papel de «contrapeso» porque es «fundamental». «Si Pedro Sánchez recibe una patente de corso, carta blanca, no va a tener un contrapeso a un gobierno que será con los comunistas de Podemos y los independentistas de Esquerra Republicana», señaló. «Y el problema es que no nos podemos quejar, que ya no se vota hasta dentro de cuatro años», agregó.

Cambiar la historia

No obstante, se mostró «optimista» y consideró que el 26 de mayo hay una «oportunidad de cambiar la historia». Citando a Cela, señaló que «en el mundo hay dos tipos de persona, los que hacen la historia y los que la padecen». «Yo no quiero que luego haya votantes que digan, 'oiga, pues disfruten lo votado'», agregó.

Al respecto de la pasada cita electoral, el líder 'popular' calificó los resultados de «tormenta perfecta». «En esta ocasión, los votantes han decidido que había otras opciones, y eso ha hecho que incluso teniendo entre todos más votos, se dividieran esos apoyos y pudiera seguir gobernando alguien que no lo está haciendo bien». «Esa división del voto ha hecho que no hayamos tenido los escaños necesarios para cambiar España», agregó.

Casado destacó que «el votante, como el cliente, siempre tiene la razón», aunque manifestó que «igual ha estado teniendo información que no era cierta, por su whatsapp». Ante esto, instó a recordarles que «el PP sigue siendo su casa» y reivindicó al PP como «la casa del centro derecha».

En este sentido manifestó: «si hemos hecho algo mal en el pasado, si los votantes han sentido que se han traicionado sus siglas, si se ha pensado que teníamos que haber estado en algunos otros temas o en algunas otras plazas, hemos escuchado ese mensaje, y este partido humilde pero con el orgullo de haber servido a nuestros compatriotas se vuelve a presentar a unas elecciones».

Por ello, señaló que «a veces se gana y a veces se pierde, y cuando se pierde, se tiene que ir a hablar con la plantilla». «Tenemos que sobreponernos y salir a ganar no por nuestros colores, sino porque lo que hagamos va a mejorar la vida de muchas personas», manifestó.

Casado instó a los 'populares' a «trabajar, a ilusionar a la gente y a pelear hasta el último voto, a servir y a ser útiles» que es «lo que siempre ha hecho este partido, estar centrado en las personas, en el futuro». «Así ganaremos y gobernaremos», manifestó.

Recuerdo a Rita Barberá

Por ello, se ha preguntado «¿qué otro partido ha parado planes independentistas regionales?». «¿Qué otro partido nunca ha congelado las pensiones, qué otro partido defiende elegir colegio independientemente de donde vivas?», agregó.

Durante su intervención, Casado se dirigió a la alcaldable 'popular' en la Capital del Turia, María José Català, que, según el presidente del PP tiene «una gran responsabilidad» porque «Valencia es mucha Valencia».

En este sentido, reivindicó el «valencianismo de Lo Rat Penat» y destacó que es «muy consciente de que no se podría entender la nación española sin la Comunitat Valenciana».

Además, reivindicó a «la gran Rita (Barberá)» y adelantó que Català «va a estar a su altura». «María José, tienes la raza, la garra y la piel que tenía Rita».