El rigor informativo interesa a los alumnos del Cierva Peñafiel Los alumnos de 5º y 6º de Primaria visitaron la redacción del periódico gracias al proyecto 'Educar en LA VERDAD', en colaboración con el Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Formación Profesional

Los periodistas Víctor Rodríguez, director de LA VERDAD; Francisco J. Moya, jefe de Deportes, y Rubén García Bastida, junto a los alumnos de 5º y 6º de Primaria del colegio Cierva Peñafiel y sus maestros.

Benito Maestre Martes, 18 de noviembre 2025, 19:21 Compartir

Los alumnos de 5º y 6º de Primaria del colegio Cierva Peñafiel, en Murcia, visitaron ayer las instalaciones de LA VERDAD para aprender lecciones como los valores del periodismo, la técnica de las 5W para escribir una noticia y las herramientas para identificar las 'fake news'.

El jefe de Deportes, Francisco J. Moya, y el redactor Rubén Gª Bastida ejercieron de anfitriones ante los 51 estudiantes, acompañados de sus tutoras y dos maestros más, primero con una sesión lúdico-teórica y después guiándoles por el resto del edificio, inmiscuyéndose en las áreas de marketing, eventos, comercial y administración. Continiuaron por la exposición permanente de portadas históricas que el periódico tiene en sus pasillos y, por último, entraron en la redacción donde vieron la primera reunión de contenidos de la jornada y charlaron con varios periodistas.

'Educar en LA VERDAD' A quién va dirigida. A alumnos a partir de 5º de Primaria, ESO y FP de la Región de Murcia.

Cuándo se desarrolla. Los martes lectivos del curso 2025/2026.

Inscripción https://educarenlaverdad.laverdad.es/

La visita escolar, que se enmarca en el proyecto 'Educar en LA VERDAD', en colaboración con el Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Formación Profesional, persigue que la población a partir de 5º de Primaria, ESO y FP enriquezcan su aprendizaje y fomenten el pensamiento crítico en pro del rigor informativo.