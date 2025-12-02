La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los periodistas Fernando Perals e Isabel Manzano, junto a los alumnos de 6º de Primaria del colegio público Maestro Francisco Martínez Bernal, de Molina de Segura, y sus maestros.

Los periodistas Fernando Perals e Isabel Manzano, junto a los alumnos de 6º de Primaria del colegio público Maestro Francisco Martínez Bernal, de Molina de Segura, y sus maestros. Nacho García

Lección de periodismo para los alumnos del Martínez Bernal

Los niños descubren la redacción como parte del proyecto 'Educar en LA VERDAD', en colaboración con el Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Formación Profesional

Benito Maestre

Murcia

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:23

Un grupo de 45 estudiantes de 6º de Primaria del colegio Maestro Francisco Martínez Bernal, de Molina de Segura, visitaron este martes las instalaciones de LA VERDAD, con el objetivo de tomar el pulso a la redacción y aprender el proceso de elaboración periodística de una noticia, desde que ocurre hasta que llega a los lectores. Los periodistas del diario Fernando Perals, especializado en deportes, e Isabel Manzano, de la sección web, llevaron las riendas de la actividad y les impartieron una charla en la que abordaron aspectos esenciales de la profesión como la importancia de contrastar la información y las herramientas para identificar las 'fake news'. Posteriormente, los alumnos recorrieron las áreas de marketing, eventos, comercial y administración, además de la exposición de portadas históricas y la Redacción, donde conversaron con los periodistas.

Esta visita, enmarcada en el proyecto 'Educar en LA VERDAD', en colaboración con el Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Formación Profesional, tiene el objetivo de fomentar la lectura comprensiva y la capacidad de análisis informativo de los escolares a partir de 5º de Primaria, ESO y FP.

