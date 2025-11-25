La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los periodistas Gregorio Mármol -jefe de Redacción-, Francisco J. Moya -jefe de Deportes- y Fernando Perals junto a los alumnos de 6º de Primaria del CEIP San Pablo, de Murcia, y sus maestras. Nacho García

Aprendizaje práctico en el periódico decano de la Región

Benito Maestre

Murcia

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:40

LA VERDAD recibió este martes la visita de los alumnos de las dos clases de 6º de Primaria del CEIP San Pablo, en Murcia. El jefe de Redacción del diario, Gregorio Mármol, dio la bienvenida a los 49 escolares, acompañados de tres maestras: «Nos gusta que vengáis a conocer nuestro trabajo, que es importante para el desarrollo de la sociedad».

El jefe de Deportes, Francisco J. Moya, y el redactor Fernando Perals tomaron las riendas de la actividad, explicándoles lecciones como que el periodismo sirve para informar, explicar, entretener y formar opinión. Acto seguido, recorriendo las instalaciones del periódico, entre ellas las áreas de marketing, eventos, comercial y administración, la exposición de portadas históricas y la redacción, donde charlaron con varios periodistas.

Abordar la desinformación desde la educación es uno de los ejes prioritarios de 'Educar en LA VERDAD', proyecto impulsado por este diario y el Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Formación Profesional. Con esta visita escolar, dirigida a los alumnos a partir de 5º de Primaria, ESO y FP, se pretende que aprendan a evaluar fuentes, fomenten una actitud crítica y promuevan la reflexión activa.

