El negocio de comprar para alquilar: la rentabilidad que obtienen los caseros sube al 7%

La subida desbocada de los precios de la vivienda vuelve a engordar la brecha entre aquellos que forman parte de un país de propietarios y ... los que se ven obligados a pagar alquileres cada vez más altos al no poder acceder a una casa. En octubre de 2025, la rentabilidad bruta del alquiler en España alcanzó el 6,91%, lo que implica un 5,8% más que hace un año y un 6,8% que lo conseguido en septiembre.

Así lo certifica un estudio de Pisos.com, en el que se toma como referencia el precio medio de compra de una residencia tipo de 90 metros cuadrados, que fue de 217.620 euros (2.418 euros/m2), con un alquiler mensual medio de 1.254 euros. Con esas cifras sobre la mesa, la firma calcula que el propietario obtuvo 15.055 euros brutos anuales, lo que arroja esa rentabilidad bruta por el activo del 6,91%.

Cabe recordar que España es, por detrás de Italia, el segundo país de las principales economías de la zona euro con el porcentaje más alto de propietarios de vivienda. En total, casi un 74% de la población, según datos de Eurostat recogidos por el OBservatorio de Vivienda y Suelo del ministerio del ramo.

El Banco de España lleva tiempo constantando la brecha patrimonial entre quienes tienen una casa y los que cada vez ven más lejos poder acceder a ella. En un reciente informe, el organismo certificaba cómo «en términos agregados» la subida generalizada de precios de los últimos años «ha fortalecido la posición patrimonial de las familias». Es decir, el incremento de precios inmobiliarios ha resultado ser -siempre en términos generales y teniendo en cuenta que sí ha perjudicado a determinados colectivos- más positivo que negativo para el conjunto de los hogares.

En el otro lado de la balanza se sitúan aquellos que, sin posibilidades de poder pagar una entrada, se ven abocados a alquileres disparatados que, a su vez, juegan a favor del propietario que sí pudo comprarse un piso. Aunque también fuese a precios elevados. «En el mercado del alquiler residencial, la subida de los precios está expulsando a un porcentaje creciente de la demanda, dificultando el acceso a la vivienda. Además, la oferta no crece al mismo ritmo, ya que muchos inversores prefieren vender sus activos en lugar de destinarlos al alquiler, lo que limita la disponibilidad y mantiene la presión sobre los precios», explica Ferrán Font, director de estudios de Pisos.com.

Según el análisis de la firma, Tarragona es la capital de provincia más rentable para los propietarios de casas alquiladas (8,12%), mientras que San Sebastián la que menos (3,81%). En este sentido, los precios más competitivos se encontraron en la ya citada Tarragona (8,12%), Jaén (7,39%), Sevilla (7,32%), Ávila (7,27%), Castellón de la Plana (7,08%), Córdoba (6,95%), Huesca (6,95%), Murcia (6,90%), Barcelona (6,88%) y Almería (6,87%).

En el ranking de rentabilidad de las capitales de provincia menos beneficiosas fueron San Sebastián (3,81%), Palma (4,37%), Cádiz (4,6%), Pamplona (4,63%), A Coruña (4,68%), Salamanca (4,77%), Bilbao (4,83%), Logroño (4,88%), Málaga (4,91%) y Santander (4,94%).

Las grandes ciudades como Madrid y Barcelona consolidan su evolución positiva en este segmento. En concreto, Barcelona destaca con un notable incremento de su rentabilidad, que pasa del 5,88% en septiembre al 6,88% en octubre, mientras que Madrid también registra una subida, aunque más moderada, avanzando del 5,31% al 5,42%. «Este comportamiento al alza en ambas capitales confirma su solidez como mercados de referencia y refuerza su posición como destinos prioritarios para la inversión inmobiliaria», afirman desde Pisos.com.