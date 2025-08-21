Inmobiliaria, personal shopper y Arquitectura técnica: diferentes miradas complementarias sobre la vivienda

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:40 | Actualizado 11:15h. Compartir

El sector inmobiliario en España atraviesa un momento clave, marcado por la necesidad de ofrecer viviendas adaptadas a las nuevas demandas sociales y económicas. La búsqueda de hogares ya no se limita a la compraventa, sino que exige un acompañamiento cercano y personalizado, como el que prestan inmobiliarias y personal shoppers. Sin embargo, este proceso no puede entenderse sin la aportación de la arquitectura técnica, que garantiza que las construcciones sean seguras, eficientes y sostenibles.

En un mercado inmobiliario cada vez más complejo, donde los precios no dejan de subir y las regulaciones cambian con rapidez, contar con un experto de confianza ya no es un lujo, sino una necesidad.

En esta entrevista conversamos con Mira Nacheva, experta en inversión inmobiliaria, fundadora y CEO de Capita Homes, y referente como personal shopper inmobiliario. Bajo su liderazgo, Capita Homes se ha consolidado como una firma de referencia en el ámbito de la inversión inmobiliaria a lo largo de tres de las zonas más demandadas del litoral español: Costa Blanca, Costa Cálida y Costa del Sol. Nacheva lo tiene claro: quien siga improvisando en el mercado inmobiliario, está condenado a cometer errores costosos. Invertir con éxito exige análisis, estrategia… y experiencia.

1.¿Qué errores cometen más a menudo quienes empiezan a invertir en inmuebles?

Precipitarse y no analizar los factores clave antes de comprar, pensar que una ganga es una buena inversión solo por su precio, no contemplar escenarios negativos, o sobreestimar la rentabilidad esperada. Los errores pueden ser muchos, pero siempre se reducen al mismo origen: la falta de conocimiento y experiencia.

Saber qué propiedades serán rentables no es algo complicado, pero requiere de análisis y conocimientos en muchos sectores diferentes. Si un inversor no dispone de conocimientos suficientes, ni tiempo para adquirirlos, lo mejor es contratar a un personal shopper inmobiliario.

2.¿Cuál es la diferencia entre comprar a través de una agencia inmobiliaria o contratando un personal shopper inmobiliario?

A diferencia de una agencia inmobiliaria tradicional, que representa al vendedor y trabaja para él, el personal shopper inmobiliario está enfocado exclusivamente en el comprador.

Tiene muchas ventajas, ya que no está limitado a una cartera de inmuebles, sino que buscará entre todas las opciones (inmobiliarias, bancos, particulares, propiedades off market). También suelen conseguir un mejor precio y condiciones en la negociación, además de contar con alguien con experiencia que te ayude en todo el proceso de compra.

3.¿Qué tipo de personas recurren a la inversión inmobiliaria actualmente? ¿Realmente existe un problema grave en la compra de vivienda por parte de los jóvenes?

Hoy en día, hay tantos perfiles de inversores como tipos de inversión inmobiliaria. Cuando un cliente me contacta, lo primero que hacemos es analizar su situación personal y financiera, y alinearla con sus objetivos. A partir de ahí, definimos la inversión más adecuada y trazamos una estrategia clara.

La mayoría de las personas que me contactan no son grandes inversores, sino trabajadores que simplemente buscan rentabilizar sus ahorros de forma segura y con respaldo profesional. Muchos buscan rentabilidad mediante el alquiler, mientras que otros quieren revalorizar a corto plazo (house flipping).

En cuanto a los jóvenes, existe una dificultad real para acceder a su primera vivienda, sobre todo por la falta de ahorro para cubrir la entrada inicial. Sin embargo, hay soluciones. Por ejemplo, las promociones de obra nueva ofrecen plazos de pago más flexibles que permiten planificar mejor la compra.

4.¿Qué impacto han tenido las nuevas regulaciones de alquiler?

Las nuevas regulaciones han tenido un efecto claro: han reducido la oferta de viviendas en alquiler. Muchos propietarios, ante la inseguridad e incertidumbre jurídica, han optado por retirar sus inmuebles del mercado de alquiler, disminuyendo la oferta. Esto, unido a una demanda creciente, ha generado una presión al alza en los precios.

5.¿Crees que el precio de la vivienda seguirá subiendo o estamos cerca de una estabilización?

El mercado responde a una regla básica: oferta y demanda. Y en estos momentos, la oferta de vivienda es limitada. No se está construyendo al ritmo necesario: según datos del INE, la creación de viviendas durante la última década ha sido la más baja desde 1970, con apenas 83.000 viviendas al año. Mientras tanto, la demanda no deja de crecer. En este contexto, nada indica que los precios vayan a bajar.

Por otro lado, la falta de mano de obra cualificada en sectores como la construcción, además del incremento de los materiales de construcción, juega un papel importante en la subida de precios de nuevas viviendas.

Pero tampoco podemos dejar de lado la importancia de la construcción de viviendas, vital para mejorar la situación de la vivienda, tanto en innovación como en habitabilidad. Pero para profundizar mejor, entrevistamos a Enrique Escudero Cánovas, arquitecto técnico con casi una década de experiencia y una trayectoria ligada al mundo de la edificación. Su enfoque combina la atención al detalle, honestidad con el cliente y presencia en obra. Esto lo han convertido en un referente para promotores, particulares y comunidades.

1.¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen? Es decir, un poco sus valores e inicios (historia) para que los lectores le conozcan mejor

Soy Enrique Escudero Cánovas y llevo casi diez años trabajando como arquitecto técnico por cuenta propia, aunque mi vínculo con el sector viene de mucho antes. Crecí en una familia dedicada a la promoción inmobiliaria, así que desde pequeño estuve muy cerca de las obras, escuchando sobre licencias, planos, materiales y ritmos de construcción en casa como si fuesen cosas cotidianas.

Eso despertó mi curiosidad y, con el tiempo, mi vocación. Decidí formarme como arquitecto técnico porque siempre me atrajo la parte más práctica y técnica de la edificación, el momento en que las ideas se convierten en realidad sobre el terreno. Desde el principio, he mantenido una manera de trabajar basada en la responsabilidad, la honestidad con el cliente y el cuidado al detalle.

Mi objetivo es que cada obra se ejecute con rigor, seguridad y calidad, como si fuera propia.

2.¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

Como arquitecto técnico, ofrezco una gama de servicios centrada en la dirección de ejecución de obra, control de calidad, coordinación de seguridad y salud, y la gestión técnica integral de proyectos. Tanto en obra nueva como en rehabilitación.

En los últimos años, también he trabajado en la tramitación de licencias, informes técnicos, certificados energéticos e Inspección Técnica de Edificios, que son muy demandados por comunidades y particulares.

Además, noto un interés creciente de promotores y clientes particulares en contar con un control técnico cercano, fiable y constante durante toda la obra, algo que valoran cuando se trata de proyectos a medida o autopromociones.

3.Entre sus servicios está el de dirección de ejecución de obra, ¿qué puede decirnos de este servicio y en qué se diferencia de la competencia?

Este trabajo consiste, básicamente, en estar presente en la obra para asegurarse de que todo se está haciendo bien: que los materiales son los adecuados, que la construcción se ajusta al proyecto aprobado y que los trabajos se realizan con calidad y seguridad.

Podríamos decir que es la figura que vigila que lo que se diseña sobre el papel se construya correctamente sobre el terreno. Supervisa paso a paso cada fase de la obra, comprueba que todo se hace siguiendo las normas y coordina a los diferentes equipos para que el resultado final sea el esperado.

Además, colabora estrechamente con el arquitecto, la empresa constructora y el promotor, resolviendo problemas técnicos y ayudando a tomar decisiones durante el proceso.

Nos diferenciamos de la competencia por nuestra alta presencia en obra, resolución de detalles constructivos no definidos en proyecto y por nuestra experiencia en construcción.

4.¿Cómo ve la implementación de la tecnología y la IA dentro de la dirección de ejecución de obra?

Aunque la dirección de ejecución de obra sigue siendo una labor presencial y técnica, la IA está empezando a transformar algunos aspectos clave del trabajo del arquitecto técnico.

La IA ya empieza a ofrecer herramientas y posibilidades muy interesantes para mejorar la eficiencia, el control y la toma de decisiones durante el proceso constructivo.

5.¿Qué perspectivas tienes de futuro?

Mirando hacia adelante, mantengo intacta la ilusión por seguir creciendo profesionalmente, apostando por la sostenibilidad, la eficiencia energética y la innovación en la edificación.

Si buscas un profesional que combine experiencia, visión global del sector y un trato cercano, estaré encantado de ayudarte a construir tu próximo proyecto.