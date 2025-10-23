La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Casas desde 5.600 euros en la Región de Murcia: 60 fincas urbanas y viviendas a subasta. Freepik

Casas desde 5.600 euros en la Región de Murcia: 30 fincas rústicas y viviendas a subasta

Hay bienes repartidos por toda la Comunidad con distintas condiciones

María Ramírez

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:51

Conseguir una vivienda a un precio asequible es casi una misión imposible. El mercado inmobiliario está saturado de ofertas que exceden la capacidad económica de muchos ciudadanos, lo que obliga a buscar opciones en zonas más alejadas, con menos metros cuadrados o, en muchos casos, a conformarse con el alquiler. El arrendamiento tampoco es la mejor opción a largo plazo: se come los ahorros e imposibilita llenar la hucha de cara a dar una entrada para un piso o casa.

Una de las opciones para salir de este círculo vicioso es recurrir a las subastas, un canal menos conocido pero que puede ofrecer oportunidades muy interesantes para comprar por menos dinero. Hay distintas vías para llegar hasta estos anuncios, como las inmobiliarias o las Agencias Municipales Tributarias, entre otros métodos. La Seguridad Social también tiene un portal destinado a este tipo de ofertas y ha sacado 30 fincas rústicas y urbanas en la Región de Murcia.

Fecha de la subasta

Los precios para los bienes catalogados como fincas rústicas empiezan desde los 1.383,75 euros y en el caso de fincas urbanas hay ofertas desde 4.834,47 euros. Las subastas están programadas en distintas fechas: 29 y 30 de octubre, y 10 y 11 de diciembre. Para consultar los anuncios, hay que acceder a la página de la Seguridad Social 'subastas y concurso de bienes'. Una vez dentro, hay que elegir el tipo de bien y la zona geográfica deseada. De este modo, se desplegará un listado con todos los anuncios, donde se ofrece una descripción del inmueble, su ubicación, si tiene cargas, la fecha en la que se subastará y otras condiciones asociadas a la compra.

El organismo informa en su página web que para poder participar en las subastas es necesario identificarse con el DNI u otro documento oficial válido. Además, se debe entregar como garantía un porcentaje del precio de salida del bien: el 25% si la oferta se presenta por escrito en sobre cerrado o el 30% si la subasta se realiza verbalmente. En el caso de no ser ganador, este importe se reembolsa. Por el contrario, si se consigue la puja más alta, el adjudicatario tendrá que abonar la diferencia entre el depósito y el precio final en un plazo de cinco días. Antes de participar en este tipo de actos, es aconsejable informarse de todo el procedimiento y de cómo presentar la oferta correctamente para evitar errores.

