La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las empleadas de hogar son uno de los colectivos más afectados por la subida del salario mínimo. R. C.

UGT y CC OO piden una subida del salario mínimo de 89 euros al mes hasta los 1.273 euros

Los sindicatos defienden ahora que con este aumento del 7,5% sí debe tributar ya por IRPF y reclaman que no pueda absorberse por complementos como los de peligrosidad y nocturnidad

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:27

Comenta

UGT y CC OO ya han puesto encima de la mesa cuál es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que defenderán para 2026: un ... incremento de 89 euros al mes para situar esta renta que afecta a los trabajadores más vulnerables hasta los 1.273 euros brutos repartidos en catroce pagas, un total de 17.822 euros brutos al año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  2. 2 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  5. 5 La rueda de un camión revienta, rompe la ventanilla de un autobús y deja dos heridas en Murcia
  6. 6

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera
  7. 7 Un nuevo Mercadona abre en Murcia
  8. 8 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  9. 9

    Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad
  10. 10 Así será el gimnasio pediátrico de la Fundación Aladina que Richard Gere apadrinará en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad UGT y CC OO piden una subida del salario mínimo de 89 euros al mes hasta los 1.273 euros

UGT y CC OO piden una subida del salario mínimo de 89 euros al mes hasta los 1.273 euros