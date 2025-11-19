La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una trabajadora doméstica realiza tareas del hogar en una casa particular EFE

El SEPE reconocerá el desempleo a empleadas del hogar por trabajos previos a 2022

El organismo cambia de criterio y amplía el acceso a estas ayudas con carácter retroactivo

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:01

Comenta

Nuevo paso importante para la protección por desempleo de las trabajadoras del hogar y la equiparación de derechos laborales de este colectivo. El Servicio Público ... de Empleo Estatal (SEPE) ha establecido que los periodos trabajados antes del 1 de octubre de 2022 -cuando aún no existía la obligación legal de cotizar por desempleo ni al Fondo de Garantía Social (FOGASA)- también computarán para acceder tanto a la prestación contributiva como al paro. Este cambio abre el acceso a esta protección social a muchas trabajadoras que hasta el momento estaban excluidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  2. 2 El 112 avisa a los vecinos de Cartagena de las sirenas y alarmas que sonarán este jueves
  3. 3 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  4. 4 Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples
  5. 5 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  6. 6 Euromillones: Comprobar resultados de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  7. 7 Enrique Roca reactiva en Molina de Segura la construcción de un residencial paralizado hace 15 años
  8. 8

    Telefónica desmantela su sede del centro de Murcia tras su venta a un inversor
  9. 9

    Un masajista de Murcia acepta dos años de prisión por una agresión sexual a una clienta
  10. 10 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El SEPE reconocerá el desempleo a empleadas del hogar por trabajos previos a 2022

El SEPE reconocerá el desempleo a empleadas del hogar por trabajos previos a 2022