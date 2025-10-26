Estas son las oposiciones más fáciles de España, según una academia: «Plazas masivas por todo el país» El centro de preparación asegura que las notas de corte son bajas con respecto a otras opciones

María Ramírez
Domingo, 26 de octubre 2025, 10:43

El sueño de ser funcionario está cada vez más extendido en España. Los beneficios que ofrece el empleo público son determinantes a la hora de tomar la decisión: la estabilidad laboral y la conciliación familiar son por lo general los dos factores que más valoran quienes aspiran a una plaza. Por ello, las academias están teniendo un repunte de inscripciones en los últimos años.

Un aspecto clave para decantarse por una vía es revisar las condiciones que ofrece tras aprobar: el salario, el horario o la obligación de trabajar festivos pueden variar según el cuerpo o grupo al que se acceda. Por ejemplo, el grupo A1, donde están incluidos perfiles como jueces, fiscales, abogados del Estado o inspectores de Hacienda, las retribuciones son muy elevadas. En cambio, otros puestos pueden llegar a superar por poco el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Las oposiciones más fáciles para conseguir una plaza

La academia Supera, centrada en la preparación para opositores, ha explicado qué convocatorias son las más fáciles en España. La selección está hecha en base a las que tienen más plazas y, por lo tanto, mejores opciones para elegir destino. Estas son las opciones propuestas por este centro y sus características:

-Auxiliar Administrativo del Estado. Se necesita la E.S.O y la dificulta la catalogan de baja. «El temario es corto, de las más asequibles», aseguran. Además, señalan que es una de las puertas de entrada más comunes a la Administración Pública.

-Administrativo del Estado. El requisito para acceder es tener el título de Bachillerato. El temario explican que es «algo más extenso que el de auxiliar» pero que sigue siendo «asequible», por lo que su nivel de dificultad la sitúan en baja/media.

-Auxilio Judicial. Para acceder solo piden la E.S.O, el temario es «breve en comparación con tramitación o gestión» y la dificultad la estiman de baja/media.

-Tramitación Procesal. El nivel de estudios exigidos es de Bachillerato. Con respecto al temario, lo describen como «similar al de auxilio judicial aunque un poco más amplio». La valoración final de su dificultad según esta academia es de media.

-Gestión de la Administración Civil del Estado. El requisito es disponer de un grado universitario, el temario lo definen como «denso y técnico» y sobre la dificultad señalan que es media/alta. «Muy buenos sueldos», recalcan.

-Técnico de Auxiliar Informático. Para poder presentarse, hay que tener el título de Bachillerato. El temario es «muy asequible» y la dificultad es baja/media. El centro asegura que hay «muchas plazas disponibles».

La academia explica que aunque la oposición no es «de lo más fácil», ahora es el momento de lanzarse al reto. El motivo es hay «plazas masivas por todo el país»: 36.588 en la Oferta del Empleo Público (OEP). Por ello, consideran que puede ser la oportunidad perfecta para aquellos que sueñan con ser funcionarios.