La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario» Estos son los requisitos que hay que cumplir para poder presentarse

María Ramírez Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:05

La inestabilidad del mercado laboral, las dificultades para conciliar con la vida personal y las precarias condiciones de muchos trabajos impulsan a cada vez más personas a apostar por la preparación de una oposición. Detrás del sueño de ser funcionario está el deseo de contar con un empleo seguro que permita tener una garantía financiera hasta el día de la jubilación. Sin embargo, antes de optar por una convocatoria, hay que conocer al detalle todos los aspectos básicos de ese puesto, como el salario, el horario y la posibilidad de proyección de cara al futuro.

La buena noticia es que hay oportunidades para todo tipo de perfiles: desde titulados universitarios hasta quienes cuentan únicamente con el diploma de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Además, la extensión y la complejidad del temario varían significativamente según el cuerpo. Asimismo, se recomienda consultar el listado de las oposiciones más fáciles en España en caso de que se quiera conseguir una plaza en un plazo de tiempo corto.

¿Qué oposición tiene mayor retribución?

No todos los funcionarios perciben el mismo salario. La retribución depende de factores como el grupo de clasificación y los complementos, entre otros componentes. La academia Supera, especializada en preparación de oposiciones, ha compartido un vídeo en Instagram (@superaoposiciones) en el que explican cuál es la que ofrece un salario más alto y detallan qué requisitos hay que tener para poder presentarse a ella.

La posición mejor remunerada es la de controlador aéreo. Este profesional se encarga de guiar y supervisar los aspectos operativos del tránsito aéreo para garantizar la seguridad y eficiencia del tráfico de las aeronaves. Puede trabajar en torres o centros de control. «Es el rey de las oposiciones», aseguran desde esta academia. El motivo es su elevada remuneración: a partir de 5.000 euros.

El centro señala que no necesitas título universitario para presentarse al examen. El requisito es estar en posesión del título de Bachillerato, de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior.