La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Ángel Gámez

La OCDE subraya que España y Europa deben atraer talento extranjero para sostener el empleo y el crecimiento

La organización advierte de que la llegada de trabajadores extranjeros es esencial para cubrir vacantes en sectores como la sanidad, la construcción o la agricultura

José A. González

José A. González

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:59

Comenta

España vuelve a situarse entre los grandes polos migratorios de la OCDE. En 2024, el país sumó 368.000 nuevos inmigrantes permanentes, una cifra más ... de un 50% superior a la de antes de la pandemia. La organización con sede en París señala que la llegada de trabajadores extranjeros es uno de los factores que están ayudando a mantener el empleo y el crecimiento en las economías europeas, cada vez más afectadas por el envejecimiento de su población activa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  3. 3 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  4. 4 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  5. 5 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  6. 6

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8

    Encontrar pisos de alquiler por menos de 600 euros, misión casi imposible en Murcia: «Es inviable independizarse»
  9. 9

    Acompañar a morir y sostener en el duelo
  10. 10

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La OCDE subraya que España y Europa deben atraer talento extranjero para sostener el empleo y el crecimiento

La OCDE subraya que España y Europa deben atraer talento extranjero para sostener el empleo y el crecimiento