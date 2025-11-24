La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, este lunes en un acto. E. P.

Nuevos límites a los contratos de formación: ninguna empresa podrá superar la treintena

El Gobierno aprobará mañana un reglamento pendiente de la reforma laboral que restringirá a tres el máximo de este tipo de contratos en micropymes

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:48

Casi cuatro años después de entrar en vigor la reforma laboral, el Gobierno aprobará este martes un reglamento pendiente que limitará el número de contratos ... formativos en las empresas con el objetivo último de «garantizar una formación de calidad y adaptada a la realidad productiva del país». Así lo anunció este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante su participación en el Acto de lanzamiento del 40º aniversario de las escuelas taller-programa TándEM: Transformando vidas.

