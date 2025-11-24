Nuevos límites a los contratos de formación: ninguna empresa podrá superar la treintena

Casi cuatro años después de entrar en vigor la reforma laboral, el Gobierno aprobará este martes un reglamento pendiente que limitará el número de contratos ... formativos en las empresas con el objetivo último de «garantizar una formación de calidad y adaptada a la realidad productiva del país». Así lo anunció este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante su participación en el Acto de lanzamiento del 40º aniversario de las escuelas taller-programa TándEM: Transformando vidas.

En concreto, una vez que entre en vigor este reglamento, ninguna empresa, por muy grande que sea, podrá tener a más de 30 jóvenes con contratos formativos. Será el máximo, pero, en función del número de empleados, habrá un tope u otro. Así, en las empresas de hasta diez trabajadores se restringirán a tres los contratos de este tipo, mientras que en las de hasta 31 empleados serán siete. Aquellas que cuenten con entre 31 y 50 trabajadores solo podrán tener hasta doce y las que superen esta plantilla, más grandes, un máximo de treinta contratos.

«Con este nuevo real decreto vamos a garantizar contratos formativos que dispongan efectivamente de derechos laborales plenos, con relación a la retribución, al salario mínimo y a la jornada laboral», aseguró la ministra de Trabajo, que no tendrá que defender estos cambios en el Congreso puesto que al ser un desarrollo reglamentario no es necesario el aval del Parlamento, por lo que se asegurá así su puesta en marcha en un momento delicado de la legislatura.