La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz en la rueda de prensa posterio al Consejo de Ministros. EFE

Nueva vuelta de tuerca a los contratos de formación: deberán durar entre seis meses y un año

Además de limitar su número en función del tamaño de la empresa, el Gobierno aprueba otros cambios para retringirlos y evitar su uso fraudulento

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:48

Nuevas normas en la contratación laboral para acabar con los falsos becarios. El Consejo de Ministros aprobó este martes el desarrollo reglamentario del artículo 11 ... del Estatuto de los Trabajadores sobre los contratos formativos que tendrán una duración de entre seis meses y un año si se trata de práctica profesional y hasta dos años en el caso de los contratos de alternancia.

