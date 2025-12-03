La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

La Navidad generará casi medio millón de empleos en España, un 4,7% más

La hostelería liderará el repunte de las contrataciones, frente al menor ritmo en transporte o logística, según Randstad.

C. P. S.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:39

Comenta

La resistencia de la economía y del mercado laboral, que permiten anticipar más ganas de consumir enrte las familias, anticipa una nueva campaña de Navidad ... más que positiva para el empleo. Según un análisis de Randstad, este año se generarán 452.950 puestos de trabajo para cubrir una demanda en aumento en una época -entre el Black Friday y las rebajas de enero- que, entre otras cosas, aglutina un tercio de las ventas totales de los comercios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno de la Región de Murcia convoca 2.817 plazas de administrativo, docente y sanitario
  2. 2 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  5. 5

    Solo seis municipios de la Región de Murcia pierden vecinos en otro año de aumento de la población
  6. 6 Cuatro encapuchados encañonan con un arma a la dependienta de un supermercado de Beniel para robar
  7. 7 Cae un clan en Los Alcázares dedicado a la venta de droga
  8. 8 ¿Una llamada divina?: un 'smartphone' en manos de un ángel culmina la restauración de la fachada de la Catedral de Murcia
  9. 9 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 2 de diciembre de 2025
  10. 10

    Los crímenes aumentan un 63,6% en la Región de Murcia en un año especialmente sangriento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Navidad generará casi medio millón de empleos en España, un 4,7% más

La Navidad generará casi medio millón de empleos en España, un 4,7% más