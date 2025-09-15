La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Gobierno simplificará y mejorará la prestación por cese de autónomos

Seguridad Social retoma las negociaciones con el colectivo, sin poner sobre la mesa ninguna tabla con las nuevas cuotas

C. A.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:50

El Gobierno retoma las negociaciones con los autónomos tras el parón de agosto y avanza hacia un acuerdo ante una de las principales reivindicaciones del ... colectivo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se ha comprometido con los agentes sociales y organizaciones de estos empresarios a simplificar y mejorar la prestación de cese de actividad, durante la mesa de diálogo social en la que se han abordado abordado los nuevos tramos de cuotas del sistema de cotización por ingresos reales.

