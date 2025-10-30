El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva» Desbloquea la mesa del diálogo social y convoca para el próximo miércoles a los sindicatos, aunque estos advierten de que, si no hay acuerdo, en diciembre habrá huelga general

Lucía Palacios Madrid Jueves, 30 de octubre 2025, 14:40 Comenta Compartir

Los funcionarios se echaron a la calle este jueves para exigir una mejora de sus condiciones laborales y esta vez sí su protesta y su ... amenaza de una huelga general en diciembre si no se escuchaba su clamor ha surtido efecto: el Gobierno se sentará a negociar con ellos la subida salarial pendiente. Así lo comunicaron los sindicatos CSIF, UGT y CC OO tras lo que calificaron de una manifestación «masiva» en Madrid frente a la sede del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, así como ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España.

Así, la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, ha invitado a los líderes sindicales a su despacho para informarles de que el próximo miércoles, 5 de noviembre, se reanudará la negociación colectiva en las administraciones públicas. Los sindicatos aplaudieron esta decisión del ministerio, pero avisaron de que no están dispuestos a «perder más tiempo» y exigen que en esta primera reunión el departamento de Óscar López presente una oferta económica para mejorar las retribuciones de los más de 3,5 millones de empleados públicos, que están perdiendo poder adquisitivo. En esta línea, advirtieron de que si no se alcanza un acuerdo, «habrá huelga en diciembre». En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

