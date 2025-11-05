La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una oficina de atención a los ciudadanos. R. C.

El Gobierno se compromete a negociar rápido una subida salarial plurianual para los funcionarios

Presentará en dos semanas una oferta del alza pendiente para este año y otra para el periodo 2026-2028 que incluirá una parte fija y otra variable

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:28

Pese a la reivindicación de los sindicatos, el Ministerio de Función Pública acudió este miércoles a la primera reunión en la que, tras meses y ... meses de bloqueo, se da el pistoletazo de salida a la negociación de una subida salarial para los más de 3,5 millones de funcionarios sin una propuesta concreta de alza. Sin embargo, el departamento dirigido por Óscar López sí se ha comprometido ante las organizaciones de trabajadores a alcanzar de manera «rápida», «ágil», un acuerdo plurianual para el periodo 2026 y 2028 así como pactar la subida pendiente de este año «claramente diferenciada», según comunicaron ambas partes tras este primer encuentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

