El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EP

Garamendi anuncia que CEOE abandonará la mesa para la reforma del despido ya que la «premisa principal no es cierta»

Denuncia que la actitud del Ministerio de Trabajo provoca «pérdida de confianza en los acuerdos»

C. P. S.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:37

Comenta

Golpe en la mesa por parte del presidente de la CEOE a la mesa de diálogo social. Antonio Garamendi ha anunciado que abandonará las negociaciones ... que comenzaron este lunes con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para la reforma del despido en España. Una mesa a la que acudieron, reticientes, para escuchar las propuestas del Ministerio pero de la que aún no habían hecho valoración alguna. «Os anuncio, lo habíamos decidido a la mañana el comité ejecutivo, que en el caso de los despidos, es algo que realmente la justicia nos ha dado la razón, por lo que no vamos a ir a una mesa donde la premisa principal es que no es cierta», señaló Garamendi para anunciar que por primera vez en la historia se levantaba de una mesa de negociación con el Gobierno.

