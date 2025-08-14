La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Trabajadores en la recogida de fruta en Alcarràs, Lleida. EFE

España se mantiene por encima de los tres millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social tras sumar 200.000 ocupados en doce meses

Pese a perder 4.667 afiliados en julio, los trabajadores foráneos representan ya el 14,2% de afiliados del sistema

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:46

El número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social se mantiene por encima de la barrera de los tres millones pese a que España ... perdió en julio 4.667 afiliaciones de esta comunidad, un 0,15% menos que en el mes anterior. De esta forma, el sistema suma casi 200.000 ocupados en los últimos doce meses, según los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una vez descontada la estacionalidad y el efecto calendario, la cifra también se acerca a los tres millones de ocupados, y llega hasta los 2.999.225 afiliados -7.602 más respecto a junio- lo que supone casi el 14% del total de cotizantes.

