A cientos de miles de trabajadores que ganan más de 900 euros no se les está aplicando la subida del SMI CC OO denuncia que muchas empresas incluyen en el salario base complementos que no se pueden absorber y asegura que esta subida, lejos de destruir empleo, generará 125.000 nuevos puestos

Aunque la mayor parte lo desconozca, hay «cientos de miles de trabajadores» que ganan más de 900 euros al mes pero que tienen derecho a un sueldo superior por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que entró en vigor el pasado mes de enero. Ésta es la denuncia que hoy ha hecho CC OO en la presentación de un informe sobre el impacto de una de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez.

«La subida del SMI, lejos de destruir empleo, permitira crear 124.000 nuevos puestos» unai sordo

Y es que el sindicato recordó que esta medida marca un suelo y, por tanto, ningún trabajador a tiempo completo puede tener unos ingresos inferiores a los 12.600 euros brutos anuales -algo que , pero a su vez «es perfectamente posible» que un empleado esté cobrando 1.000 o 1.200 euros al mes y también sea necesario aplicarle un incremento en su nómina a consecuencia de este alza del 22,3%, según explicó el secretario general de CC OO, Unai Sordo, durante la presentación de una campaña, 'Que no te la jueguen. Si tu salario es mínimo, tus derechos no', que van a poner en marcha en dos semanas para informar a los trabajadores de un derecho que muchos no conocen y, por tanto, ni siquiera han reclamado.

Esto es debido a que el salario mínimo es la suma del salario base, las pagas extras y los complementos no causales, es decir, los complementos o pluses que percibe la totalidad de la plantilla sin estar supeditados a causa alguna, pero si el trabajador tiene otra serie de plises personales y que están recogidos en el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, como la antigüedad, la nocturnidad o la turnicidad, no deben compensarse y se deben añadir aparte y no restarlos del salario base, tal y como están haciendo fraudulentamente en muchas empresas, según explicó CC OO.

«Hemos detectado que hay un potencial mucho mayor de ese efecto suelo, porque la subida del salario mínimo no quiere decir únicamente que el importe total de la nómina tenga que estar por encima de los 900 euros», defendió Sordo, que admitió que es muy difícil cuantificar el número exacto de afectados pero «no es nada aventurado afirmar que hay cientos de miles».

¿Cuáles son esos complementos que no se pueden compensar? Se trata de complementos personales como el de antigüedad, complemento por idiomas, por titulación...; complementos por el trabajo realizado, como el de turnicidad, nocturnidad, penosidad, disponibilidad horaria, pluses por trabajar en festivos... u otros complementos vinculados a la situación y resultados de la empresa, como paga de beneficios o bonus. Esta serie de complementos únicamente podrán ser absorbidos en el salario base si así lo determina expresamente el convenio colectivo, algo que no sucede en la inmensa mayoría. Además, el SMI no puede afectar a las retribuciones extrasalariales tales como plus de transporte, vestuario, dietas... ni ningún tipo de pago en especie.

Desde CC OO informaron que ya hay alguna sentencias que así lo han determinado, como una dictada por la Audiencia Nacional que establece que el plus de transporte no puede sumarse al cálculo del SMI. Desde el sindicato admitieron que están detectando muchos problemas de inaplicación, principalmente en el sector del campo, que es donde más difucltades están encontrando, pero también en otros como el de la limpieza, actividades de seguridad... En muchos casos ya se ha recurrido al arbitraje.

Por otra parte, CC OO, al igual que UGT, se ha sumado a las críticas que el Gobierno hizo el pasado martes al Banco de España por calcular que la subida del Salario Mínimo destruiría unos 125.000 empleos y le pidió también que «rectifique», al igual que ha hecho la Airef. Pero lo hizo con un informe sobre el impacto que esta medida tendrá en el mercado laboral y que -según sus cálculos- lejos de destruir empleo, permitirá crear en torno a 124.000 nuevos puestos de trabajo. «Parece que las previsiones más agoreras no se están cumpliendo y no se van a cumplir», aseguró Sordo.