Se acerca el fin de año y estás de baja laboral: qué pasa con la paga extra Es normal que entre los trabajadores que se encuentran en esta situación surja la duda de si tienen derecho o no a percibirla

Ana de Dios Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:44

A las puertas del final de año, muchos trabajadores comienzan a pensar en la esperada paga extra de Navidad. Pero entre quienes se encuentran de baja médica surge una duda habitual: ¿tienen derecho a recibirla?

La respuesta es sí. Estar de baja laboral no implica renunciar a la paga extraordinaria, ya que se trata de un derecho reconocido por la normativa laboral. Tal y como recuerda BBVA, los empleados en situación de incapacidad temporal continúan generando el derecho a percibir la paga extra, incluso aunque su contrato esté suspendido de forma temporal. Eso sí, el cobro está sujeto a ciertas condiciones que conviene conocer.

Para recibir la paga extra durante la baja, el trabajador debe haber cotizado al menos 180 días en los últimos cinco años y encontrarse dado de alta -o en una situación asimilada- en la Seguridad Social. La duración máxima de la incapacidad temporal es de 365 días, prorrogables otros 180 si el Instituto Nacional de la Seguridad Social lo considera justificado.

Cómo se calcula la paga extra

La situación de baja puede deberse a diferentes causas: enfermedad común, enfermedad profesional, accidente laboral o accidente no laboral. En todos los casos, el importe de la paga extra se calcula a partir de la base reguladora, que figura en la parte inferior de la nómina.

Según el convenio colectivo de cada empresa, la paga extra puede prorratearse mensualmente o abonarse en los periodos habituales- normalmente, en junio y diciembre- . Este documento, pactado entre empresarios y trabajadores, fija las condiciones laborales y puede mejorar los derechos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, aunque nunca reducirlos.

En términos generales, durante los tres primeros días de baja no se percibe salario. Desde el cuarto día y hasta el vigésimo, el trabajador cobra el 60 % de la base reguladora, porcentaje que aumenta al 75 % a partir del día 21.

Durante los primeros quince días, la empresa abona la nómina ordinaria; a partir de entonces, es la Seguridad Social la que asume el pago, conforme al artículo 45.1.c del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, algunos convenios colectivos mejoran estas condiciones y garantizan el 100 % del salario durante todo el periodo de incapacidad.

Qué pasa si no estás de acuerdo con la cuantía

Si el trabajador considera que la cantidad percibida no se ajusta a lo que le corresponde, puede presentar una reclamación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC). Este organismo busca alcanzar un acuerdo entre las partes. Si no se logra, el empleado tiene la opción de acudir a la jurisdicción social, con el apoyo de un profesional especializado en Derecho Laboral.