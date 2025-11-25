Yolanda Díaz tacha de «indecente» el ERE de Telefónica que suma ya 5.700 afectados

Telefónica terminará este martes de comunicar a las siete sociedades del grupo afectadas por el expediente de regulación de empleo (ERE) el número de personas ... que pretende despedir. A falta de la última reunión que comienza a las 16 horas con Telefónica SA, el centro corporativo de la operadora, esta mañana ha aumentado en 373 el número de salidas a las 5.319 que se concretaron ayer hasta un total de 5.692. Un número de despedidos «indecente» para una empresa con participación pública, según ha denunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

Telefónica ha llevado a cabo una decena de ERE desde el año 2000, pero este es el primero con Marc Murtra al frente de la operadora y el primero también desde que el Estado ha vuelto a ser el principal accionista a través del 10% del capital que compró la Sepi el año pasado por 2.300 millones de euros. Y esto marca la diferencia entre los anteriores despidos colectivos y este. El Gobierno ha sido muy crítico con los ERE en grandes compañías y la vicepresidenta segunda ha estado siempre en primera línea de esta batalla. Díaz llegó incluso a plantear hace unos meses poder prohibir los ERE en empresas con beneficios.

Desde el año 2000 45.000 personas despedidas en Telefónica en los diferentes ERE en los últimos 25 años. Actualmente la plantilla de la operadora en España la conforman 25.000 personas.

En este contexto, fuentes del Ministerio de Trabajo confirman que Díaz ha enviado una carta hace unas horas a la Sepi en la que califica de «indecente» que una empresa «con beneficios y participada públicamente» decida despedir a más de 5.000 personas. Hasta este momento la única valoración sobre el ERE por parte del Gobierno la había hecho el ministro del que dependen las telecomunicaciones, Óscar López, quien defendió hace unos días que el proceso deberá desarrollarse en el marco de un acuerdo con la representación de los trabajadores. «La posición del Gobierno va a ser muy clara. Lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos», subrayó el ministro para la Transformación Digital.

Muy previsiblemente las negociaciones con los sindicatos, que se extenderán durante todo el mes de diciembre, rebajarán la cifra dada hoy, pero este número revela que el primer ERE de la era Murtra será muy similar al último firmado en la operadora en 2023 y que se cerró con las últimas salidas a principios de 2024. En aquel momento la operadora comenzó proponiendo 5.100 bajas pero se cerró con 3.400 salidas tras las negociaciones, y podría ocurrir lo mismo en esta ocasión. Es el noveno ERE que Telefónica lleva a cabo en los últimos 25 años en los que han sido despedidas más de 45.000 personas.

380.000 euros por trabajador despedido

Los ERE en Telefónica no suelen ser un proceso traumático para la plantilla. Es más, en el último despido colectivo cerrado en 2024 se terminaron recibiendo más solicitudes de bajas voluntarias que plazas disponibles de salida. Las condiciones se negocian con los sindicatos y en el último ERE los trabajadores despedidos recibieron una media de 380.000 euros de media, lo que supuso un coste de más de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la operadora.

La segunda ronda de negociaciones que se ha celebrado este martes en Telefónica ha sumado 140 propuestas de despido en la división de Telefónica Global Solutions, el 22% de su plantilla, y otras 233 bajas en Telefónica Innovación Digital, el 23% del total de trabajadores en este área. El proceso de ajuste se está conociendo poco a poco porque la compañía ha abordado las reuniones con cada una de las siete filiales afectadas por separado, lo que significa además que las condiciones pactadas para las salidas podrán ser diferentes.