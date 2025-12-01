La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada de un edificio. A. Gómez

El Supremo avala el desahucio de unos inquilinos por el impago del IBI y la tasa de basuras

Aunque su cuantía no estaba en el contrato de alquiler, el alto tribunal confirma que no deben incorporar el importe exacto de estos tributos

E. Martínez

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:57

Comenta

Una pareja de inquilinos de una vivienda de Ibiza ha sido desahuciada después de que el Tribunal Supremo avalara la ejecución por no pagar el ... Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de recogida de basuras, aunque el importe anual a abonar por dichos conceptos no estaba especificado en el contrato de alquiler.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece José Martínez, librero de los soportales de la Catedral de Murcia y figura histórica del comercio local
  2. 2 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  3. 3 Los autónomos salen a la calle en Murcia contra «la asfixia fiscal» y la falta de cobertura: «No queremos vivir bien, solo vivir»
  4. 4

    Once empresas de la Región de Murcia se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  5. 5

    Una campaña histórica para el aceite de oliva en la Región de Murcia con 12.880 toneladas previstas
  6. 6

    De Joven Futura a Vistabella: dos realidades en Murcia del crecimiento de los hogares unipersonales
  7. 7 El doctor Felices responde: cuando la cisterna se convierte en agujero negro
  8. 8 Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena
  9. 9

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  10. 10 Gordo de la Primitiva: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 30 de noviembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Supremo avala el desahucio de unos inquilinos por el impago del IBI y la tasa de basuras

El Supremo avala el desahucio de unos inquilinos por el impago del IBI y la tasa de basuras