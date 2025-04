Reformas en la Ley de Extranjería en España: Retos, Oportunidades y Cambios Clave de la mano de la prestigiosa Abogada Flávia Sanches Waloszek

Jueves, 10 de abril 2025, 10:55 Compartir

El derecho de extranjería en España es un conjunto de normativas, leyes y principios que regulan la situación legal y los derechos de los extranjeros (personas no nacionales) dentro del territorio español. Este derecho abarca una serie de aspectos relacionados con la entrada, estancia, residencia, trabajo y salida de los extranjeros en España, así como sus derechos y obligaciones.

Algunos de los temas principales dentro del derecho de extranjería en España son:

-Visados y Permisos de Estancia: Las personas extranjeras deben obtener visados o permisos para poder entrar y permanecer legalmente en España, dependiendo de la duración de su estancia y el motivo (turismo, trabajo, estudios, etc.).

-Residencia: La ley regula cómo pueden los extranjeros residir en España por períodos largos, ya sea de forma temporal o permanente, y bajo qué condiciones (por ejemplo, trabajo o reagrupación familiar).

-Trabajo: Establece las condiciones bajo las cuales los extranjeros pueden trabajar en España, tanto si ya se encuentran en el país como si están fuera y desean emigrar para este fin. Existen diferentes permisos de trabajo dependiendo de la situación del solicitante.

-Derechos Sociales y Civiles: Aunque los extranjeros no nacionales pueden tener acceso a ciertos derechos, como la asistencia sanitaria y la educación, la ley también especifica limitaciones en comparación con los ciudadanos españoles, según su estatus (residencia legal, temporal, irregular, etc.).

-Expulsión y Deportación: Regula las circunstancias en las cuales un extranjero puede ser expulsado o deportado de España, especialmente en casos de permanencia ilegal o conductas delictivas graves.

-Asilo y Refugio: La ley también contempla el derecho de los extranjeros a solicitar asilo si están perseguidos en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado.

Este campo del derecho en España se encuentra regulado principalmente por la Ley 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aunque también existen otras normativas complementarias, como el Reglamento de Extranjería y diversas reformas y leyes complementarias que abordan aspectos específicos.

En resumen, el derecho de extranjería es fundamental para la integración y la regulación de la presencia de los extranjeros en España, garantizando tanto sus derechos como el cumplimiento de las normas del país.

Hablamos con Flavia, CEO de Flavia Sanches Abogados para que nos detalle sus servicios y nos amplíe la información:

Soy Flavia Sanches Waloszek, nací en Brasil, de descendencia polaca y española, vine a España en 2008 para estudiar un Master y me enamoré de la cultura y del país. Estudié un Master en la Universidad de Murcia y luego homologué mis estudios de Derecho para poder ejercer la abogacía en España. En 2012, me colegié en el Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela y luego en el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia. El hecho de ser extranjera y tener dificultades a la hora de regularizarme en España me hizo estudiar y especializarme en el Derecho de inmigración, derecho de familia y otras ramas del Derecho. Hice otro master y fui abogada del turno de oficio por 7 años. Actualmente, soy Doctoranda de la Universidad de Murcia en Derecho Internacional. Mis ascendentes españoles eran de Lorca y siempre tuve un fuerte lazo con la Región de Murcia.

Llevo 13 años dedicándome al derecho de inmigración, ayudando a muchas personas extranjeras a tener residencia en España y luego la nacionalidad española, o bien, venir a España con su visado en manos. Actualmente tengo un bufete de abogados, con expertos en el Derecho de Inmigración, además de abogados colaboradores en otras ramas del derecho. Trabajamos para regularizar a los extranjeros residentes en España, así como, ciudadanos comunitarios, o aquellas personas que quieran venir a Estudiar, emprender, o solamente quieran vivir en este maravilloso país.

En la actualidad el flujo de nómades digitales ha aumentado considerablemente en España desde la entrada en vigor de la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. Esta visa permite que ciudadanos extranjeros trabajen y residan en el país de forma remota. Esto beneficia a trabajadores autónomos, freelancers, y empleados de empresas extranjeras. Hubo también un incremento de un visado que está destinado a profesionales extranjeros altamente cualificados, es importante, porque hay un déficit de profesionales altamente cualificados en España según el estudio Randstad.

En nuestro bufete, trabajamos con este tipo de visado, además de todo tipo de regularización que un extranjero necesita para residir legalmente en España, además de aplicar la nacionalidad española por residencia a aquellos que cumplen con los requisitos. También actuamos para ayudar en la obtención de la residencia de españoles en Brasil o cualquier tipo de trámite que relacione España y Brasil.

El 20 de mayo del presente año entrará en vigor el nuevo reglamento de extranjería, Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y habrá importantes modificaciones que afectará de manera generalizada a todas las situaciones de las personas extranjeras en España.

Según la nueva normativa, lo que se plantea es simplificar y agilizar los procedimientos, evitando la presentación excesiva de documentos o por vías inadecuadas y la doble comprobación de los mismos requisitos; reducir los tiempos excesivos, empleados para algunas vías de migración regular; mejorar la concreción jurídica respecto a las figuras y situaciones cubiertas por determinados permisos; contemplar, de manera expresa, los derechos de las personas trabajadoras migrantes, consagrados, además, en el derecho de la Unión Europea; conseguir una mayor claridad, también, en lo relativo a aquellas disposiciones comunes a todas las autorizaciones, como es el caso de la presentación de las solicitudes o las extinciones de las autorizaciones; la regulación de en qué supuestos, y bajo qué condiciones, se puede modificar el estatus migratorio de una persona, y de sus familiares, algo que resultaba necesario dada la confluencia de varias figuras jurídicas y la dificultad, tanto para el operador jurídico como para el propio titular de la autorización, de efectuar esa transición con seguridad jurídica.

De las modificaciones cabe resaltar la reducción del plazo para se regularizar en España, que era de 3 años y ahora pasará a 2 años de residencia continuada en España. Por lo cual, los extranjeros que residen de manera irregular en España, una vez que tengan 2 años residiendo aquí de manera continuada, podrán aplicar para una residencia por circunstancias excepcionales. Los requisitos varían de acuerdo con el tipo de Arraigo que van aplicar, que ahora con la modificación del reglamento serán: Arraigo Social, Arraigo Sociolaboral, Arraigo de segunda oportunidad, Arraigo Familiar y Arraigo Socioformativo.

Otra modificación importante es que los familiares de españoles tendrán una residencia específica para ellos, que será la Autorización de residencia temporal de familiares de ciudadanos españoles. Este nuevo supuesto, según la normativa, va evitar los errores del pasado hasta el presente momento y se podría aplicar como una Residencia de Familiar del Ciudadano de la Unión Europea o bien como un Arraigo Familiar, y algunas Oficinas de Extranjería aplicaban de manera distinta a otras, generando confusión e inestabilidad jurídica al ciudadano. A partir del 20 de mayo, los familiares de ciudadanos españoles solamente podrán aplicar a través del supuesto de la Autorización de residencia temporal de familiares de ciudadanos españoles.

Una vez que este extranjero tenga la residencia en España, podrá solicitar la nacionalidad española por tiempo de residencia. Muchas personas creen que solo el hecho de que esté casado con un español tendrá derecho a la nacionalidad y no es así. En el caso general, se exige que un extranjero apruebe dos exámenes para obtención de la nacionalidad española, que son el CCSE y el DELE nivel A2. Ambos son gestionados por el Instituto Cervantes. Para tener la nacionalidad el interesado debe carecer de antecedentes penales en España y tener buena conducta cívica. Además de cumplir con el tiempo de residencia, que puede variar de 1, 2, 5 o 10 años de residencia continua en España.

Plazos de residencia legal:

-10 años: plazo general

-5 años: para refugiados

-2 años: para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí

-1 año: para quienes hayan nacido en España, que están casados con un ciudadano español, entre otros.

En nuestro despacho, tenemos clientes de varias nacionalidades entre ellas brasileños, colombianos, ecuatorianos, guatemaltecos, italianos, americanos, canadiense, etc…es curioso ya que tenemos muchos casos de ciudadanos italianos, es decir, que son europeos, pero que quieren la nacionalidad española por amor a esta tierra. Siempre digo uno no es de donde nace y si de donde se hace. Tenemos clientes desde el trabajador en el campo que llego a España sin visado y aquellos otros que han venido con su visado, muchas veces como emprendedor, nómada digital, profesional altamente cualificado o estudiantes.

Yo siempre pregunto a mis clientes, ¿qué os ha traído a vivir aquí? y siempre me dicen lo mismo, la calidad de vida, la simplicidad de la gente de esta tierra y que como España en ningún sitio.

En diciembre de 2024 lanzamos el Guía práctico, Próxima Parada España, para ayudar a un extranjero a conseguir su visado y residir legalmente en España, además de explicar todos los aspectos culturales y educacionales del país. Resalta la necesidad de un planeamiento migratorio para que cuando uno migre a otro país, no sea una carga para el país de destino y que sea una migración consciente y respetuosa con el país de acogida. Actualmente el guía está en portugués y próximamente tendremos las versiones en español e inglés. Está disponible AQUÍ

Nos destacamos por tratar cada proceso como único, entendemos el cliente que desea migrar a España y también aquel que ya está aquí pero aún se encuentra en una situación vulnerable en relación a su situación administrativa. Trabajamos para toda España, y hacemos consultas jurídicas tanto presenciales en nuestro bufete en Murcia como telemáticas. Nos ponemos en la piel de nuestro cliente, ya que yo también llegué aquí como estudiante y sé cómo es empezar en otro país, los retos, las dificultades y la falta de una red de apoyo. Por lo cual, en Flavia Sanches Abogados, tenemos la misión de proteger el tiempo y la residencia legal de nuestros clientes en España.

www.flaviasanchesabogados.com

https://www.instagram.com/flaviasanchesabogada/

