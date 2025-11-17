La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óscar Puente protagoniza un desayuno informativo de Europa Press. EP

El AVE acelerará hasta los 350 km/h y el trayecto Madrid-Barcelona se reducirá a dos horas

Óscar Puente anuncia que la alta velocidad en España se situará como la más veloz del mundo, solo comparable con la China

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:33

Comenta

De Madrid a Barcelona en menos de 2 horas. Ese ha sido el compromiso adquirido este lunes por el ministro de Transportes, Óscar Puente, al ... anunciar que la línea de alta velocidad subirá de 300 a 350 kilómetros por hora (km/h) tras su renovación, que comienza a realizarse ahora. Será la línea de alta velocidad más veloz del mundo, solo comparable con la de China. Así lo avanzó el ministro en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde indicó que la línea entre Madrid y Barcelona está «muy saturada de tráfico», ya que ha pasado de dos millones de pasajeros al año en el momento de su inauguración -hace 20 años- a los 15 millones actuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  2. 2 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  3. 3

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  4. 4

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  5. 5 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  6. 6 Fatboy Slim y Guitarricadelafuente, primeras confirmaciones del Warm Up 2026
  7. 7 Y si construimos una nueva Arrixaca
  8. 8

    Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta
  9. 9

    El Rojo de Portmán
  10. 10

    El Real Murcia se estrella ante su impotencia y un Teruel sólido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El AVE acelerará hasta los 350 km/h y el trayecto Madrid-Barcelona se reducirá a dos horas

El AVE acelerará hasta los 350 km/h y el trayecto Madrid-Barcelona se reducirá a dos horas