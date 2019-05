¿Es posible anular el seguro de moto antes de que venza?

Si quieres anular tu póliza antes de que venza, no recurras a la devolución del recibo, pues hay otros métodos para cancelar el seguro sin salir perjudicado Lunes, 27 mayo 2019, 18:11

Puede que tengas que dar de baja tu moto o scooter por la razón que sea, y también su seguro, o que tengas que trasferir la póliza de una moto a otra, y cancelar una de las coberturas. Hay múltiples razones para cancelar el seguro de moto antes de su vencimiento, pero para hacerlo correctamente, y sin perjuicios para ti, conocer los plazos es fundamental.

Los seguros de moto o coche se contratan anualmente, es decir, aunque hayas fraccionado el pago o pagues de una sola vez, estarán vigentes durante todo el año. Podrás anular el seguro antes de que venza ese año de contratación, pero has de saber que la compañía aseguradora no está obligada a devolverte las mensualidades que no hayas consumido.

Solo en tres supuestos determinados podrás recuperar tu dinero al cancelar el seguro a mitad de año: cuando la aseguradora haya modificado unilateralmente el contrato que se firmó en un primer momento, es decir, si hace cambios en el precio o prestaciones que se habían acordado en las condiciones particulares de la póliza; si se reduce tu riesgo como conductor y se lo notificas a la compañía, que habrá de abonarte la diferencia; o si contratas online tras calcular el seguro de moto, pues dispondrás de un plazo de 14 días para anular tu nueva póliza.

Para todos los demás supuestos, podrás arriesgarte a solicitar la baja en tu seguro a mitad de año, pero puede que la aseguradora no contemple entre sus garantías devolverte la parte proporcional de la prima que no hayas utilizado.

Si, aun así, decides cancelar tu póliza de moto, debes hacerlo con un mínimo de un mes de antelación a la fecha de vencimiento de esta, y no será suficiente con llamar por teléfono o hablar con tu corredor de seguros: debes enviar una comunicación por escrito, mejor una carta certificada o un burofax, para asegurarte de que tu compañía recibe el aviso en tiempo y forma.

Existe la creencia generalizada de que la forma más fácil de dar de baja un seguro de moto es devolver el recibo de la aseguradora, sin embargo, esto no es así, pues si dejas de abonar el importe de la prima sin cancelar la póliza de tu moto, la aseguradora podría reclamarte judicialmente la deuda o incluirte en una lista de morosos. Además, podrá negarse a darte cobertura durante el período de impago, y esto sería contraproducente para ti y para tu moto o scooter, en caso de sufrir algún tipo de siniestro.

En resumen, si necesitas cancelar tu seguro por cualquier motivo a mediados de año, y no puedes esperar a que la póliza venza, conviene que revises las condiciones particulares de tu seguro y que hables con tu compañía para realizar una transición segura no solo para ti y tu moto en carretera, sino también para tu bolsillo.