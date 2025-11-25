La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos jubilados, en un parque. Antonio López

Los pensionistas han cobrado ya más de 2.600 euros este mes gracias a la extra

La Seguridad Social ha abonado ya esta paga con la nómina de noviembre y el gasto se ha disparado hasta los 27.119 millones de euros

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:29

Comenta

Los pensionistas ya tienen ingresada su paga extra de Navidad, pese a ser aún noviembre. La Seguridad Social ha abonado con la nómina de este ... mes, en lugar de la de diciembre como sucede con la mayor parte de trabajadores, esta extra a 9,4 millones de pensionistas para hacer frente a los gastos que desencadenan las fiestas y, de esta forma, han cobrado más de 2.600 euros de media:  1.316,7 euros correspondientes a su pensión ordinaria y otros 1.288,1 euros de extraordinaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  2. 2 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  3. 3 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  4. 4 La rueda de un camión revienta, rompe la ventanilla de un autobús y deja dos heridas en Murcia
  5. 5

    Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes
  6. 6

    Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad
  7. 7 Un nuevo Mercadona abre en Murcia
  8. 8

    La vuelta al campo de una pareja de Caravaca de la Cruz
  9. 9 Así será el gimnasio pediátrico de la Fundación Aladina que Richard Gere apadrinará en Murcia
  10. 10 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los pensionistas han cobrado ya más de 2.600 euros este mes gracias a la extra

Los pensionistas han cobrado ya más de 2.600 euros este mes gracias a la extra