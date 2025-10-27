La edad de jubilación cambia en 2026: esta será la que tendrás que alcanzar si has cotizado menos de 38 años Este incremento se aplica principalmente para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones

La pensión de jubilación experimentará varios cambios a partir del año 2026. Uno de los más relevantes es la modificación en el método de cálculo. La novedad consiste en que se ampliará a 29 años el periodo considerado, permitiendo excluir los dos años de cotización más bajos. Esto supone una ventaja para quienes se jubilen a partir del próximo año, ya que hasta entonces se tenían en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses), dividiéndolas entre 350. Además, como es habitual, un año más volverán a revalorizarse las cuantías según el IPC. Según las primeras previsiones, se estima que en 2026 las prestaciones contributivas aumenten un 2,6%, mientras que las pensiones máximas registren una subida superior al 2,7%.

Sin embargo, aunque estas dos noticias resulten bastante positivas para los pensionistas, también entrará en vigor otra medida no tan favorable, como el incremento en la edad de jubilación para quienes no hayan cotizado más de 38 años. Un requisito que también continúa incrementándose cada año.

Este aumento progresivo en la edad de jubilación responde a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. En dicha norma se establece el incremento de la edad de jubilación gradualmente de los 65 a los 67 años. A todo ello se suma que, a su vez, aumenta paulatinamente el número de años de cotización necesarios para recibir el 100% de la pensión.

¿Cuál será la edad de jubilación en 2026?

En 2025, la edad legal de jubilación se fijó en 66 años y 8 meses para quienes contaran con menos de 38 años cotizados. En cambio, si se habían acumulado 38 años o más de cotización, esta se reducía a 65 años.

A partir del próximo 1 de enero de 2026, quienes tengan menos de 38 años cotizados deberán alcanzar los 66 años y 10 meses, mientras que para los que sí hayan llegado a los 38 años y 3 meses o más, se mantendrá en los 65 años.

Este incremento en la edad de jubilación se frenará a partir de 2027. Desde esa fecha se mantendrá en los 67 años para quienes tengan menos de 38 años y 6 meses y en los 65 para los que cuenten con 38 años y 6 meses o más cotizados.

¿Por qué se eleva la edad de jubilación?

Este incremento se aplica principalmente para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. En España, la esperanza media de vida está en los 83 años, según el INE. Los expertos en la materia señalan que el estado de bienestar provoca que la esperanza de vida aumente entre 3 y 4 meses cada año, por lo que se estima que en 2026 podríamos alcanzar una esperanza media de 86 años. Y si a esto se suma la baja natalidad, que la pensión media es cada vez más alta por la mejor cualificación laboral y la llegada a la jubilación de la generación más numerosa, la del baby boom, todos estos factores ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones.