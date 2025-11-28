La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media
Una mujer jubilada en un parque de Madrid. R. C.

Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media

Los jubilados ingresarán cerca de 600 euros más en 2026 tras la subida más moderada desde 2022 y cobrarán una nómina de más de 1.550 euros

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:02

Comenta

Unos 500 euros más tendrán el año que viene de media para gastar (o ahorrar) los más de 9,4 millones de pensionistas, cuantía que ... se eleva hasta rozar los 600 euros para 6,5 millones de jubilados. El dato adelantado del IPC de noviembre ha desvelado una de las noticias que más se espera conocer en esta recta final del año: cuánto subirá la nómina de los mayores el año que viene. Se elevará «en torno a 2,7%», el incremento más moderado desde 2022, que supondrá unos 35 euros más al mes de media, según informó este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 27 de noviembre de 2025
  2. 2

    El local de Murcia perfecto para el momento vermú
  3. 3 El estratosférico precio del desayuno de este bar enciende las redes sociales: «Un robo a mano armada»
  4. 4 Seis heridos en un accidente múltiple en la autovía A-30 a su paso por Murcia
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  7. 7 Salud abre la vacunación de la gripe a la población general a partir de este lunes en la Región de Murcia
  8. 8 La Audiencia archiva el caso contra José Vélez por la plaza de toros de Calasparra
  9. 9

    Adif ya tiene activado el montaje de vías en toda la línea Murcia - Almería
  10. 10 Pela los huevos cocidos en segundos: el truco para quitar la cáscara fácilmente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media

Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media