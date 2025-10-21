La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Efe

La opa fallida de BBVA sobre Sabadell empuja al Gobierno a una ola de cambios regulatorios

La CNMV sugiere modificaciones en la ley de opas al Ministerio de Economía, que acelera la trasposición de una directiva europea clave para reforzar el papel del Banco de España en procesos de fusión

Clara Alba

Martes, 21 de octubre 2025, 12:45

Comenta

La opa fallida de BBVA sobre Banco Sabadell ha sido también un largo proceso de aprendizaje para el mercado y, sobre todo, para los ... reguladores, que se han topado con una operación prácticamente inédita que ha destapado ciertos agujeros regulatorios que ahora desvían el foco de presión hacia el Gobierno.

