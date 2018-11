Nueve de cada diez pymes murcianas ya recurren al uso de 'software' gratuito Un empleado se dispone a descargar un programa desde internet. / MIREYA LÓPEZ Prefieren programas de código abierto para adaptarlos a las necesidades de sus negocios JUAN CARLOS HERNÁNDEZ Domingo, 25 noviembre 2018, 09:11

Hasta no hace mucho era habitual que buena parte de las pymes recurrieran a versiones pirateadas de programas de ofimática y contabilidad para no pagar licencia de uso. Ya no necesitan eso. El 89,8% de las empresas murcianas recurren este año al 'software' gratuito para su negocio, preferentemente de código abierto para adaptarlo a sus necesidades. Ante este hecho, las empresas informáticas optan por dirigir sus esfuerzos a ofrecer servicios a través de internet ('cloud computing') y gestión masiva de datos ('big data'), aspectos en los que el tejido económico regional se encuentra muy rezagado.

Linux, Android, Ubuntu, Open Office, LibreOffice, Google Drive, Contasol, Zoho, Visionwin, FactuSOL, Joomia, Tomcat, Cherokee, MySQL, OpenSSL, Sendmail, Avast, Avira... Son sistemas operativos, programas, servicios 'online' y antivirus gratuitos que se están incorporado de forma masiva a los ordenadores y servidores de las empresas murcianas, si bien algunos requieren pagos en caso de actualizaciones, versiones premium y adaptaciones concretas. Ya están presentes en el 87,2% de las industrias de la Región, en el 84,4% de las constructoras y en el 90,1% del sector servicios, según la encuesta sobre tecnologías de la comunicación difundida este mes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Destaca el hecho de que los sistemas operativos libres se encuentran en el 39,8% de los ordenadores de las pymes murcianas. Los paquetes ofimáticos gratuitos representan el 56,8% de la cuota del mercado regional; el 'software' de seguridad y encriptado, el 37,8%; los servidores de webs, el 25%, y las aplicaciones de procesamiento automático de información, el 23,8%. Los navegadores alternativos al de Windows se llevan la palma, con el 86,6%.

Las preferencias se centran en sistemas y programas de código abierto ('open source'). Con el llamado 'software propietario' (Windows, Mac OS, Edge, Microsoft Office, Contaplus...) se mantiene una fuerte dependencia con la empresa que concede la licencia a la hora de obtener mejoras. Pero si se dispone del código fuente, se puede contratar a terceros para desarrollar de forma más barata las funcionalidades específicas que requiere el negocio, así como corregir errores y vulnerabilidades.

Si bien las empresas murcianas se están poniendo al día en cuanto a 'software' gratuito, no lo hacen tanto con el llamado 'cloud computing'. Solo el 16% de las industrias y empresas de servicios con más de diez trabajadores recurren a este sistema, según el INE. Es un porcentaje idéntico al del año pasado. Aun así, gigantes de la tecnología y empresas emergentes luchan por abrirse un hueco en este ámbito dentro de la Región, en el que salen soluciones empresariales de todo tipo cada día.

Los fines más frecuentes de las compañías y pymes murcianas que utilizan la 'nube' son el correo electrónico seguro (73,9% de las empresas que contratan servicios de 'cloud computing') y el almacenamiento de ficheros y facturas electrónicas (72,2% de los casos), así como bases de datos (61,6%). Les siguen el acceso a distancia de paquetes de ofimática (51,4%), aplicaciones informáticas específicas de la firma contratante (26,2%), 'software' financiero y contable (24,4%) y programas para manejar datos de clientes (22,3%).

Tal externalización de correos, ficheros y aplicaciones de gestión plantea dudas en cuanto a la seguridad de los datos. De ahí una disyuntiva: ¿'cloud' público o privado? La 'nube' compartida es más económica. La información se cede a un proveedor 'online' y se paga por uso. De acuerdo con los datos del INE, el 79,5% de las empresas murcianas optan por proveedores de servicios compartidos y el 38,7%, por servidores reservados en exclusiva, combinados en muchos casos con los compartidos.

'Big data'

La gestión de datos o 'big data' se está convertido en un elemento más de la estrategia comercial de las compañías, ya que permite predecir el comportamiento de los clientes. Gracias al rastro que dejan a diario en internet, los expertos pueden cruzar referencias y, mediante algoritmos, descubrir patrones de conducta a los que amoldar productos y servicios. Pese a tales ventajas, solo el 13% de las empresas murcianas con más de diez trabajadores lo emplean de forma sistemática, según el INE. Parece poco, pero es casi el doble que hace un año, lo que da idea de su crecimiento.

En el 66,5% de las empresas murcianas que manejan 'big data', son los propios empleados quienes recopilan las referencias a partir de la cadena de suministro con proveedores y clientes. En el resto de los casos se recurre a empresas especializadas como Capgemini, Everis, T-Systems, Seidor, Telefónica o BBVA Data & Analytics, que van tomando posiciones en la Región.

La 'minería' de datos en redes sociales cobra cada vez más peso y es llevada a cabo por el 42,4% de las empresas murcianas que buscan ampliar su información sobre clientes. La geolocalización de éstos a partir de dispositivos móviles lo emplea el 56,9% de las compañías cada vez que tienen oportunidad. Otro ámbito que avanza es el 'internet de las cosas'. Así, la información recabada mediante dispositivos inteligentes y sensores (lectores de códigos, sistemas de identificación por radiofrecuencia, etc.) se aplica en el 30,9% de los usos de 'big data' en la Región.

Y la revolución de la gestión empresarial solo está empezando.