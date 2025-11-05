La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una calculadora sobre tres billetes y una gráfica, en una fotografía de archivo. Reuters

Once trucos fiscales que puedes aplicar antes de que acabe el año para pagar menos en la próxima Declaración de la Renta

Debes tener en cuenta que estas medidas deberás aplicarlas antes de que acabe el año para que sean efectivas

Ana de Dios

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:56

Comenta

La próxima campaña de la renta todavía parece lejana, sin embargo, ahora que encaramos los últimos meses del año, podemos aplicar en nuestra economía una serie de 'trucos' fiscales que pueden hacer que en 2026 paguemos menos cuando tengamos que ajustar cuentas con Hacienda. Desde el portal económico y fiscal TaxDown han explicado las mejores estrategias para reducir tu factura fiscal sin complicaciones y con total seguridad. Eso sí, debes tener en cuenta que estas medidas deberás aplicarlas antes de que acabe el año para que sean efectivas.

1. Aprovecha la retribución flexible

Si tu empresa ofrece retribución flexible, es momento de aprovecharla. Este sistema permite destinar parte del salario a gastos como transporte, comida o guardería, exentos de IRPF, lo que reduce tu base imponible y aumenta tu ahorro neto mensual.

2. Dona a ONGs o partidos políticos

La solidaridad también desgrava. Puedes deducir el 80% de los primeros 150 € donados a una ONG y un 35% adicional por el resto. Si llevas más de dos años donando a la misma entidad, la deducción sube al 40%.

3. Compensa pérdidas y ganancias

Si has perdido dinero al vender acciones o criptomonedas, puedes compensar esas pérdidas con otras ganancias. Así, tributarás solo por la diferencia. Por ejemplo, si ganaste 10.000 € y perdiste 2.000 €, solo pagarás impuestos por 8.000 €.

4. Traslado a España por trabajo

Si te has trasladado a España por motivos laborales, podrías beneficiarte de la Ley Beckham, que permite tributar a un tipo fijo del 24% durante seis años, en lugar de los tipos progresivos de hasta el 47%.

5. Contribuye a tu plan de pensiones

Las aportaciones a planes de pensiones reducen tu base imponible. Puedes aportar hasta 1.500 € al año, y si tu empresa también colabora, el límite puede subir hasta 10.000 €.

6. Declaración conjunta

Si estás casado o tienes hijos en común, la declaración conjunta puede resultar más ventajosa, sobre todo si uno de los dos tiene ingresos bajos. El ahorro puede alcanzar los 3.400 €.

7. Vende tu vivienda con más de 65 años

Si tienes más de 65 años y vendes tu vivienda habitual, la ganancia patrimonial está exenta de impuestos, siempre que la hayas poseído durante al menos tres años.

8. Reinvierte al cambiar de vivienda

Si vendes tu casa y reinviertes todo el dinero en una nueva vivienda habitual, no pagarás IRPF por la ganancia obtenida.

9. Deduce gastos del alquiler

Si alquilas una vivienda, puedes deducir gastos como reparaciones, seguros, IBI o comunidad, reduciendo el beneficio neto sobre el que tributas.

10. Trabajo en el extranjero

Si has trabajado parte del año fuera de España, puedes excluir hasta 60.100 € de tus ingresos de la base imponible, siempre que el país tenga un convenio fiscal con España.

11. Reforma tu vivienda para mejorar su eficiencia energética

Las reformas que mejoren la eficiencia energética de tu casa permiten deducir entre el 20% y el 60% del gasto, con un máximo de 15.000 € en cuatro años.

Te puede interesar

