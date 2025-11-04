Tu banco debe devolverte el dinero si has sufrido una estafa: esto es lo que debes saber Es posible que en estos casos tu entidad intente limpiarse la manos

Ana de Dios Martes, 4 de noviembre 2025, 19:49

La banca digital ha traído comodidad, pero también nuevos riesgos. Una de las mayores preocupaciones de los usuarios es qué ocurre si alguien accede a su cuenta bancaria por internet y realiza transferencias no autorizadas. Ser víctima de un fraude no es plato de buen gusto, especialmente si la cantidad es muy elevada. En estos casos pueden surgir dudas sobre qué podemos hacer para recuperar el dinero o si podemos reclamar esa cantidad a nuestra entidad bancaria.

Y es que, aunque los bancos intenten lavarse las manos en estas situaciones, lo cierto es que las entidades tienen cierta responsabilidad en los movimientos que se realizan, tanto en las transferencias bancarias como en los casos en que la estafa se lleva a cabo a través de Bizum, pagos con tarjeta, transferencias SEPA o inmediatas.

De hecho, una sentencia del Tribunal Supremo dictada el pasado 9 de abril ha marcado un hito en la protección de los consumidores frente al fraude bancario online. La Sala de lo Civil ha dejado claro que, cuando un cliente es víctima de una estafa digital, el banco no puede escudarse en tecnicismos para evitar su responsabilidad. A menos que demuestre que el usuario actuó con negligencia grave, la entidad deberá devolver el dinero sin demora.

La resolución también subraya que las entidades financieras deben contar con sistemas capaces de detectar operaciones anómalas, como transferencias realizadas de madrugada, importes muy elevados o múltiples envíos por Bizum en poco tiempo.

Qué es cometer una negligencia grave

El fallo aclara además la diferencia entre negligencia leve y negligencia grave. La negligencia leve se refiere a pequeños descuidos, como no cambiar la contraseña con frecuencia, mientras que la negligencia grave implica facilitar voluntariamente claves o códigos de verificación a terceros. En este último caso, el banco podría librarse de responsabilidad.

Cómo puedes reclamar a tu banco

El usuario dispone de hasta trece meses para reclamar desde la fecha del cargo, de acuerdo con el Real Decreto-ley 19/2018. Sin embargo, es fundamental que comunique la incidencia al banco sin demora injustificada, pues un retraso podría interpretarse como incumplimiento de su deber de notificación.

Tanto la legislación europea, mediante la Directiva PSD2, como la española, son claras al respecto: si no hay consentimiento y el cliente no actuó con negligencia grave, el banco está obligado a devolver de manera inmediata el dinero sustraído.

Las entidades financieras no solo deben validar las operaciones desde el punto de vista técnico, sino también vigilar los patrones de comportamiento de los usuarios para detectar cualquier irregularidad. Tienen la obligación de identificar operaciones que resulten inusuales por su horario, importe o destinatario, así como generar alertas o bloqueos preventivos ante la detección de posibles riesgos. También deben prestar atención prioritaria a los avisos del cliente cuando este comunique accesos no reconocidos, mensajes sospechosos o posibles intentos de fraude.