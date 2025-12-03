La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Interior de la Bolsa de Madrid. Efe

El tirón de Inditex lleva al Ibex a nuevos máximos por encima de los 16.700 puntos

Los inversores fantasean con una nueva bajada de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) en EE UU

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:04

Comenta

Suma y sigue. Lejos de poner fin al ciclo alcista que ha despertado las alarmas en torno a cierta sobrevaloración del mercado, el Ibex-35 ... pone rumbo a nuevos máximos históricos. Y lo hace de la mano de Inditex que, tras batir previsiones con sus resultados -con un tercer trimestre fiscal mucho mejor de lo esperado- se dispara un 9% reafirmando su poder como primera cotizada de España, con una capitalización de más de 165.000 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno de la Región de Murcia convoca 2.817 plazas de administrativo, docente y sanitario
  2. 2

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4

    Solo seis municipios de la Región de Murcia pierden vecinos en otro año de aumento de la población
  5. 5 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  6. 6 Cae un clan en Los Alcázares dedicado a la venta de droga
  7. 7 ¿Una llamada divina?: un 'smartphone' en manos de un ángel culmina la restauración de la fachada de la Catedral de Murcia
  8. 8 Cuatro encapuchados encañonan con un arma a la dependienta de un supermercado de Beniel para robar
  9. 9 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 2 de diciembre de 2025
  10. 10 La primera nevada de la temporada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El tirón de Inditex lleva al Ibex a nuevos máximos por encima de los 16.700 puntos

El tirón de Inditex lleva al Ibex a nuevos máximos por encima de los 16.700 puntos